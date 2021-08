Edu Vargas borra a River y vuela a una semifinal de chilenos

El atacante que surgió de Cobreloa desequilibró en Mineirao haciendo el sacrificio para que sus socios del ataque lucieran sin frenos.

No llegó demasiado el Atlético Mineiro al arco de River. Es más, fue figura Éverson, pero el daño del Galo en la puerta de Armani fue letal. Eduardo Vargas, clave en el andamiaje de Cuca, se va a encontrar con su compatriota Benjamín Kuscevic en las semifinales de la Copa Libertadores, tras dejar en el camino al último argentino en competencia.

Los memes de Mineiro 3-0 River - Las estadísticas del partido - Uno a uno, los golazos

Juegazo fue el del ex Napoli en Mineirao. Edu se asoció constantemente con Matías Zaracho y tejiendo diagonales desde el extremo supo acomodarse sin problemas a todas las posicones del ataque. Tuvo sus llegadas, a cuentagotas y todas en el primer lapso, definiendo cómodo en plena área con su diestra y su cabeza. No encontró la suerte que su colega argentino sí (metió un doblete Zaracho, el primero digno de premio Puskas) y ofició de actor secundario de Hulk, protagonista asistiendo y definiendo.

Con una joya de Hulk el Millonario se desfiguró pues en la ida también celebraron los brasileños, y ante la necesidad de cerrarlo para asegurar sin dramas el cupo entre los 4 mejores, Cuca -el único campeón de la Libertadores con el Galo (2013) le pidió ir rotando al chileno, fundamental por su desgaste, presencia y capacidad para generar faltas.

Ante el cúmulo de cambios, quien ya es compañero de Diego Costa terminó como el 9, y aunque no le llegaron demasiados balones enredó a los zagueros, Paulo Díaz incluido, para mantener el balón lo más lejos posible de su meta. Ya viene la fecha triple con la Selección, pero Varguitas está con Palmeiras en la mira.