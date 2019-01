Edson Puch: "Es un gran sueño ganar la Libertadores, ¿por qué no aquí?"

El extremo se sumó a la Universidad Católica por un año y fue presentado este lunes a la prensa en San Carlos de Apoquindo.

Edson Puch (32) fue presentado como el tercer refuerzo de la Universidad Católica campeona modelo 2019, luego de que se cerraran las incorporaciones de Juan Cornejo y Valber Huerta. "Es como la Champions League de Sudamérica, entonces cada jugador quiere jugarla y tenerla. Para mí es un gran sueño poder ganarla, ¿por qué no aquí? Es un gran desafío y espero andar bien", señaló de entrada sobre la participación cruzada en Copa Libertadores.

"Yo me mantuve un poco al margen. Fue mi representante quien estaba metido en esto, pero yo le dije que quería jugar la Copa Libertadores", añadió el delantero sobre su elección definitiva por sobre las opciones de recalar en Colo Colo o volver a Universidad de Chile.

Sobre sus metas a corto plazo, el ex Querétaro señaló que "como jugador, yo siempre me he puesto objetivos, y es un objetivo jugar la Copa América y volver a la Selección. Y estando aquí en Chile, creo que tengo más oportunidades, más jugando una copa internacionales. Mi decisión pasó mucho por eso".

"Tengo que defender los colores de donde estoy. Soy un profesional y tengo que trabajar como cualquier otro", apuntó sobre su pasado azul. "Espero aportar mi rapidez, experiencia y goles, que es lo más importante", dijo cuando volvió a ser consultado por el presente. "Conozco a Cristopher (Toselli) y a Chapita (Fuenzalida) porque hemos jugado juntos en la Selección", agregó.

¡A la cancha!@EdsonPuchCortez domina el balón y posa para los medios de comunicación. pic.twitter.com/2yktYxg9vz — Universidad Católica (@CruzadosSADP) January 14, 2019

"Me tenía que preparar porque no sabía cuánto iba a tardar el tema con Pachuca, así que hice una mini pretemporada con Felipe Díaz, Andrés Carrasco y Rubén Taucare, que me ayudaron. Ellos están a cargo del fútbol playa en la Selección chilena y me invitaron a entrenar ahí", culminó Puch sobre el trabajo físico que lo acompañó en las últimas semanas.

"Es una instancia de alegría y mucha satisfacción. Tenemos a un campeón de América, no se presenta a uno todos los días", manifestó con orgullo Juan Tagle, el presidente de Cruzados, sobre la ficha de Puch. "La parte defensiva está cerrada", fue la postura de José María Buljubasich, quien aseguró que el plantel se cerrará con un centrodelantero y un externo o un mediocampista ofensivo. Allí seduce el nombre de César Pinares.