Edson Álvarez revela que tuvo que ir a terapia por autogol en el Mundial de Rusia 2018

El defensor del Ajax confesó las consecuencias que tuvo el autogol que hizo ante Suecia en el Mundial de Rusia 2018

Edson Álvarez, zaguero mexicano del Ajax de Amsterdam, mencionó que tuvo que recurrir al trabajo psicológico luego de haber anotado un autogol en el partido frente a Suecia del Mundial de Rusia 2018.

En junio del 2018, el Tri entonces dirigido por Juan Carlos Osorio cayó por 3-0 con el combinado sueco en Ekaterimburgo, donde Álvarez marcó en su propia puerta al 74’, resultado que fue factor para que avanzaran a octavos de final en el segundo puesto.

"Fui al psicólogo para levantarme el autoestima, para saber que era parte del fútbol, pero la gente (después de la eliminación) ahí me acabó", mencionó el ‘Machín’.

Al finalizar el encuentro, Edson tuvo que ser consolado por sus compañeros pues quedó al borde de las lágrimas, situación que marcó su carrera pues fue dentro de su primer mundial como futbolista profesional.

"Tuve la fortuna de ir a un Mundial y jugué, en el (partido) de Alemania entré al segundo tiempo, los demás, los jugué todos hasta el de Brasil que nos eliminó. Yo chillé porque metí el autogol, ¿por qué más?, sentí rabia dentro de mí, dije '¿por qué me pasa esto a mí?', mi primer Mundial, jugando todo chido. Pero los que más me critican no han metido un gol y yo metí un gol, en mi portería pero metí un gol en un Mundial", reveló en una ">charla con el Escorpión Dorado.

Aunque el Ajax no liberó el permiso para que Edson pueda acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 al disputarse fuera de la Fecha FIFA, Edson aún tiene una ligera esperanza de poder disputar la competencia en el continente asiático: “La Copa Oro es más factible jugarla, ya la jugué dos veces en una la perdí en otra la gané, los Olímpicos nunca los he jugado”.

Edson no se ve en la Major League Soccer e incluso mencionó la Liga en la que desearía jugar una vez que termine su ciclo en el Ajax: “Estoy chaval y quiero seguir muchos años en Europa, me gustaría jugar en la Premier League, en el equipo que me pongan".