Edson Álvarez completa uno de sus peores partidos con el Ajax

Falló en situaciones donde suele ser bueno, como en el juego aéreo: apenas ganó el 22% de los duelos.

Ajax tuvo una noche para el olvido en el Coliseum Alfonso Pérez, donde se llevó una dolorosa derrota ante por el marcador de 2-0. Un duro golpe para el equipo de Erik ten Hag, que llegaba a esta instancia como uno de los candidatos para ganar la .

El nivel colectivo del campeón de la fue bastante bajo, pero en este aspecto destacó de manera negativa Edson Álvarez. El mexicano repitió en el once inicial del elenco neerlandés y completó uno de sus peores partidos, siendo reemplazado a los 67 mintuos de juego.

Álvarez comenzó como central, abandonando casi de manera definitiva el puesto de volante de contención que tuvo a principios de temporada. Sin embargo, no se vio cómodo en ese puesto y estuvo involucrado en los desajustes defensivos en la última línea.

En la salida con balón dominado, Edson tuvo problemas de posicionamiento y muchas veces dejó a sus compañeros sin opciones de pase. Esto hizo que la presión del Getafe fuera mucho más efectiva, provocando pérdidas que se tradujeron en importantes ocasiones.

Tampoco estuvo acertado en el juego aéreo, pese a que es uno de los puntos fuertes del mexicano. El Machín solamente ganó el 22% de los duelos por arriba, siendo el peor del equipo de Ten Hag en este aspecto del juego y permitiendo que el Getafe lo ganara por intensidad.

No es una buena noticia para Álvarez, que desde hace tiempo viene reclamando una oportunidad en el equipo de Amsterdam. No convenció de mediocampista defensivo y ahora las sensaciones no son distintas jugando como central, fracturando la confianza de Ten Hag de cara a la vuelta.