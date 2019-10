Edson Álvarez derrumba la tesis de De Boer

Edson Álvarez ha sido uno de los futbolistas más precisos del Ajax hasta el momento en la temporada.

En el futbol, las opiniones siempre serán subjetivas, recurriendo en muchas ocasiones a los números, que terminan desnudando el desempeño de los futbolistas y cuál es su influencia en el sistema de sus respectivos conjuntos.

Edson Álvarez ha mostrado una buena versión en el , yendo de menos a más y convirtiéndose con el paso de las semanas en una pieza muy importante para Erik ten Hag. No todo ha sido miel sobre hojuelas, pues voces autorizadas como Ronald de Boer aún dudan de su influencia en medio terreno.

El exfutbolista holandés se ha convertido en el principal detractor del Machín, viéndolo con más condiciones para jugar en la defensa central, además de considerar que el mexicano no tiene la calidad suficiente para desempeñarse en la media del Ajax, en uno de los equipos más exigentes del planeta futbol.

Analizando las estadísticas y dejando de lado las acciones puntuales, la realidad es que los números que tiene Edson en el Ajax son impresionantes: En efectividad de pases en , es el cuarto mejor pasador del equipo (mediocampista más acertado con 91% de envíos correctos), y en la es el tercero más efectivo al momento de pasar la bola, con un sorprendente 91.03% de efectividad, según datos aportados por Opta.

Ahora Edson Álvarez no sólo 🤫 a sus 'haters'



También a los de su propio equipo en el Ajax, como a De Boer, quien dijo "carecía de calidad para ser mediocampista"



PLOP 🤐 pic.twitter.com/SEXgOrKp5t — Goal (@goalmex) September 17, 2019

Esta estadística termina por desnudar la teoría que impuso De Boer, pues en un sistema tan rápido y exigente Edson no solo no desentona, sino que destaca tomando buenas decisiones y no arriesgando demás la pelota.

Los meses seguirán pasando y sin poderse garantizar el campeonato de la Eredivisie y las semifinales de Champions League como el curso pasado, el Ajax seguirá enamorando a los escépticos, con un complejo sistema táctico bien diseñado. Y sí, Edson lo ha entendido bien.