Edson Álvarez, autocrítico: "No es un secreto que tengo que mejorar con la pelota al momento de girar"

Pese a su gran momento individual, el mediocampista mexicano considera que aún tiene áreas de oportunidad.

En la temporada 2021-22, Edson Álvarez ha vivido su explosión definitiva dentro del futbol europeo, disputando prácticamente todos los partidos como titular con el Ajax y sobre todo, siendo una pieza clave en su gran arranque.

El mexicano ha trabajado como nadie y cada vez logra más aprobación entre los seguidores holandeses, sabiendo todo lo que ha mejorado desde su llegada hace tres cursos. El Machín charló con los medios de comunicación, contando que aunque atraviesa un momento muy dulce, aún tiene cosas que trabajar.

"No es un secreto que tengo que mejorar con la pelota al momento de girar. Lo he mejorado mucho, pero tengo ganas de seguir mejorando porque sé que puedo hacerlo. Y en las prácticas son cinco, bueno diez minutos al final, me dan pelotas y tengo que girar rápido. Son ejercicios muy muy básicos, pero que al final sirven mucho", contó.

Igualmente, contó cuánto ha trabajado por ganarse la titularidad con el exigente ten Hag: "Es difícil tener un lugar en el once inicial del Ajax. Es por eso que yo no me relajo y sería muy arrogante de mi parte pensar que tengo un lugar seguro. Entonces voy a cada entrenamiento como si fuera el primero, con muchas ganas y hambre de seguir mejorando".

El calendario es muy exigente y este martes 28 de septiembre será el turno de Edson para medirse contra el Besiktas en la Champions League. Dentro de su primer partido de la competición, derrotaron 1-5 al Sporting Lisboa.