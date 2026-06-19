Editorial de la Premier League: Partido fácil para el Arsenal, dura prueba para el City y el Liverpool

El recién ascendido Coventry City debutará en la Premier League visitando al campeón Arsenal en el partido inaugural de la temporada.

La BBC ya publicó el calendario: el viernes 21 de agosto el Coventry jugará su primer partido en la Premier League en 25 años.

El Coventry se medirá al Arsenal, que bajo la dirección de Mikel Arteta conquistó su primer título liguero desde 2004.

El Hull City, que subió tras la promoción, recibirá al Manchester United el sábado 22 de agosto, mismo día en que el Ipswich Town se medirá al Sunderland.

El Manchester City, sin Pep Guardiola, recibirá al Bournemouth el domingo 23, mismo día en que el Liverpool de Arne Slot visite al Newcastle.

Ese mismo día, el Liverpool de Andoni Iraola visita al Newcastle.El Chelsea, dirigido por Xabi Alonso, visitará al Fulham el lunes 24, mientras el Fulham aún busca entrenador tras la salida de Marco Silva.