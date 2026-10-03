Edin Dzeko disputó el viernes su último partido internacional con Bosnia y Herzegovina. El delantero de cuarenta años fue sustituido en Zenica ante Suecia (1-1) tras algo más de una hora, acompañado hasta la banda entre una atronadora ovación y un pasillo de honor. También hubo, entre otras cosas, un espectáculo especial de drones y fue homenajeado en todo el país por lo que ha significado dentro del campo, pero sobre todo fuera de él.

Dzeko debutó con la selección nacional en junio de 2007 y acabaría disputando nada menos que 152 partidos internacionales: una cifra récord. Además, con sus 73 goles lidera en solitario la lista de máximos goleadores de todos los tiempos. El ya retirado Vedad Ibisevic, que dejó el fútbol en 2021, le sigue con 28 tantos.

En el momento de su sustitución, Dzeko también recibió el saludo de los jugadores suecos, que le brindaron un último homenaje internacional, antes de atravesar el pasillo de honor y recibir un fuerte beso del seleccionador Sergej Barbarez junto a la banda.

Bosnia se clasificó en 2014 por primera vez en su historia para el Mundial. En la fase de clasificación para ese torneo, Ibisevic (ocho goles) y, sobre todo, Dzeko (diez) guiaron a su país hasta aquella histórica fase final. En 2026, Bosnia volvió a clasificarse para el Mundial, donde alcanzó la fase eliminatoria.

Muchos bosnios consideran a Dzeko como el mejor jugador de la historia de su país. Ese estatus lo ha construido a lo largo de los años en Zeljeznicar, Usti nad Labem, Teplice, VfL Wolfsburg, al que hizo campeón junto a su compañero de ataque Grafite, Manchester City, AS Roma, Inter, Fenerbahçe, Fiorentina y ahora Schalke 04, al que ayudó a ascender la pasada temporada tras años difíciles en la segunda categoría.

Más allá de lo deportivo, Dzeko es visto como el símbolo de la resurrección de Bosnia. Creció en el Sarajevo devastado por la guerra de los años 90, pero, pese al constante peligro de muerte, sobrevivió y acabó convirtiéndose en un héroe eterno.

"Las emociones son encontradas", dijo Dzeko al término del partido. "Ha sido muy emotivo, no solo hoy, sino también en los últimos días desde que tomé la decisión. Me voy con buenas sensaciones, porque sé que lo he dado todo".

"Dejo al equipo en buen estado, con mucha calidad y chicos que aman a Bosnia y Herzegovina. Aunque dejo el campo, el vínculo entre yo y esta selección y estos chicos existirá para siempre. Yo soy una parte de ellos y ellos son una parte de mí", afirmó Dzeko.



