Edgar Solís no seguirá en el 11 Deportivo

El mexicano no estará con el campeón.

Edgar Solís es uno de los pocos mexicanos que ha tocado la gloria en la , y al llegar a El Salvador para jugar con el 11 Deportivo, el fútbol lo volvió a premiar con otro título.



El equipo fronterizo, vigente campeón de la Primera División, no se comunicó con el mexicano y este decidió no seguir con el equipp, pero tampoco descartó seguir ligado a la Primera División de El Salvador.



“No seguir en 11 Deportivo es una decisión que yo tomé, debido a que la directiva no se puso en contacto conmigo y yo no iba a esperar a ver cuándo se les ocurriría hablarme. Mejor me hago a un lado y comienzo a ver opciones”, indicó el volante azteca.