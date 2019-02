Eden Hazard: "Sé lo que voy a hacer y anunciaré mi decisión pronto"

Declaraciones en RMC Sports

No hay día que Eden Hazard no hable de su futuro, pero hasta la fecha no lo había hecho de una maanera tan contundente como ahora. El belga comentó en RMC: "Ya me decidí. Sé lo que quiero hacer, aunque por ahora lo único en lo que tengo que pensar es en jugar bien con el Chelsea. Todavía tengo un año y medio de contrato, todo el mundo lo sabe. Mi decisión se sabrá pronto".

El mediocampista belga habló recientemente en Radio Montecarlo y comentó que ya sabe sus planes de futuro. "Sé lo que voy a hacer. He tomado una decisión", comentó el jugador del Chelsea. El medio, que se ha mostrado varias veces partidario de jugar en el Real Madrid, está teniendo críticas de su entrenador, Maurizio Sarri, quien dijo que "ya tiene 28 años, si quiere salir debe hacerlo".

Durante los últimos días, Hazard ha sonado muchísimo como posible fichaje blanco. Según varios mediios británicos, al club dirigido por Florentino Pérez la llegada de Hazard le saldría por una cifra cercana a los 112 millones de euros, una cantidad que no parece muy desorbitada para una estrella de su talla.