Eden Hazard: "En el Real Madrid estoy en un callejón sin salida"

Desde la concentración con Bélgica, el delantero describe cómo está siendo su etapa como futbolista merengue. "No me quiero ir", aclara.

"Estoy en un callejón sin salida", aseguró este lunes el jugador del Real Madrid Eden Hazard en declaraciones realizadas durante una rueda de prensa durante ofrecida desde la concentración con la Selección de Bélgica, con la que disputará el Mundial de Qatar 2022.

"Mantengo la sonrisa. De mí depende adaptarme, porque tuve meses difíciles en los que no podía tener ritmo (de juego). Ahora tengo que demostrar que aún puedo hacerlo. Hay gente que duda de mi calidad, pero yo no dudo y creo que la vamos a volver a ver", comentó el ex futbolista del Chelsea.

Sobre su situación en el Bernabéu, señaló: "Mentiría si dijera que lo vi bien. No juego. Me entreno. Casi no perdí ninguna sesión. No tengo críticas para el entrenador (Carlo Ancelotti). Dio sus explicaciones en rueda de prensa. Le cuesta responder siempre a las mismas preguntas. Hablamos al principio de la temporada. Me pidió que hiciera el máximo. Lo intento. Estoy en un callejón sin salida. Quiero jugar más. Acepto esta situación. Intento demostrar cada día en los entrenamientos que puedo dar más, que aún me quedan cosas buenas por hacer. Intento seguir sonriendo. A veces hay mañanas en las que es más difícil. Cuando creo que estoy jugando y no lo estoy. Depende de mí adaptarme".

Y sobre si desea marcharse de la capital española, fue contundente: "No, la respuesta es clara. No quiero dejar el Real Madrid. Pero la situación no depende sólo de mí".