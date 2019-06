Edder Delgado dejará Real España después de doce años

El futbolista se manifestó sorprendido y disconforme con la decisión de la directiva del club de declararlo transferible.

La directiva de Real declaró transferible a su capitán Edder Delgado cuando todavía le quedan dos años de contrato y hace doce que defiende los colores del club. El futbolista se sorprendió y se manifestó disconforme con la decisión.

"Me tomó por sorpresa. Después de doce años en el equipo donde pensé retirarme estoy transferible. Lastimosamente trataré de buscar otro equipo", declaró el jugador de 32 años de edad, quien supera los 300 partidos en la Liga Nacional y fue mundialista con Honduras en 2014.

El artículo sigue a continuación

"Uno trabaja día a día. En el torneo no se hicieron bien las cosas, pero no lo veía venis. Real España es un equipo que supo respetar los contratos, pero me informaron que estoy transferible y que si tengo un equipo, que arregle con ellos", agregó.

Además, Delgado afirmó que se sitnió tocado emocionalmente por la noticia. "La forma en que salí del equipo no me gustó, pero son decisiones técnicas, después de doce años me dicen hasta aquí. Me voy contento por todo lo que el equipo me dio, me toca el sentimiento, pero esto no es para siempre. Espero oportunidad en otro equipo".

Por último, el jugador se despidió con un agradecimiento: "Fueron momentos lindos en el equipo con muchos amigos y compañeros que compartí. Real España cuando tuvo que echarme una mano, lo hizo. Ahora tengo que ocuparme de otros desafíos. En las buenas y en las malas siempre estuvieron conmigo. Les doy muchísimas gracias por todo lo que vivimos juntos".