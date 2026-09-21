El PSV vivió una dolorosa tarde este domingo en Enschede. En parte por una remontada tardía del FC Twente, los de Eindhoven sufrieron su primera derrota de la temporada en la Eredivisie (3-2). Uno de los grandes destacados del lado de los Tukkers fue Daouda Weidmann, según Leon ten Voorde en De Ballen Verstand.

Con su actuación, fue clave en la sensacional remontada. El centrocampista vio primero cómo Wout Weghorst marcaba el empate, para después anotar él mismo el gol de la victoria tras una sensacional acción individual.

«Es muy meritorio cómo mantiene el equilibrio y consigue marcar ese gol. Fue de muchísima clase», comienza Ten Voorde. El periodista que sigue al club cree además que Earnest Stewart, director técnico del PSV, tomó nota del nombre de Weidmann de inmediato.

«Creo que Earnest Stewart, el director técnico del PSV, regresó en coche a Eindhoven, abrió el portátil y puso a Weidmann en lo más alto de su lista de deseos», afirmó Ten Voorde.

«Este chico tiene algo», continuó. «Tiene una capacidad técnica y un regate que no se ven mucho en los campos neerlandeses. Suena grandilocuente, pero este chico tiene algo especial.»

«Hacía mucho tiempo que no veíamos en Enschede a un jugador tan cómodo con el balón. Tiene un cambio de ritmo, marca el tempo y gana duelos. Si mantiene la cabeza en su sitio, le espera una carrera muy bonita.»

Twente fichó a Weidmann el verano pasado procedente del RKC Waalwijk por aproximadamente un millón de euros. Desde entonces se ha convertido en una pieza fija en el once de John van den Brom, con el gol de la victoria contra el PSV del pasado domingo como gran momento culminante. El francés, de 23 años, tiene contrato en Enschede hasta mediados de 2030.