EA Sports FC 26: fecha de lanzamiento de la Web App, aplicación Companion y cómo empezar antes en Ultimate Team

La cuenta regresiva para EA Sports FC 26 está oficialmente en marcha, y los fanáticos ansiosos por sumergirse en Ultimate Team no tendrán que esperar hasta el lanzamiento completo para comenzar. Al igual que en años anteriores, EA está lanzando la Web App y la aplicación Companion antes del lanzamiento, brindando a los jugadores una oportunidad temprana para construir equipos, completar Desafíos de Creación de Plantillas (SBCs) y hacer movimientos en el mercado de transferencias.

Estas aplicaciones son un comienzo vital para cualquiera que busque obtener una ventaja antes de pisar el campo virtual, y aquí está todo lo que necesitas saber sobre ellas.

¿Cuándo se lanza la Web App de EA Sports FC 26?

Fecha de lanzamiento de la Web App: 17-18 de septiembre, 2025 Fecha de lanzamiento de la aplicación Companion: 17-18 de septiembre, 2025

La Web App de EA Sports FC 25 fue lanzada el 18 de septiembre de 2024. Se espera que la Web App de EA Sports FC 26 esté disponible a mediados de septiembre de 2025, antes del lanzamiento oficial del juego.

Aunque la fecha exacta aún no se ha confirmado, el período generalmente reportado es entre el 17 y el 18 de septiembre de 2025.

¿Cómo obtener la Web App y la aplicación Companion de EA Sports FC 26?

La web App de EA Sports FC 26 se puede acceder directamente a través de un navegador web, sin necesidad de ninguna instalación adicional. Simplemente inicia sesión a través del sitio oficial de EA Sports FC usando tu cuenta de EA, que se conecta automáticamente a tu perfil de PlayStation, Xbox o PC.

En contraste, la aplicación Companion está diseñada para dispositivos móviles y se puede descargar desde la Apple App Store o Google Play Store. Los jugadores que ya tienen la aplicación de ediciones anteriores pueden recibir una notificación de actualización que la cambia a la versión FC 26 una vez que esté disponible.

Para asegurar que todo funcione sin problemas cuando se lance el nuevo juego, verifica que tu cuenta de EA esté correctamente vinculada y lista para usar.

¿Qué son la Web App y la aplicación Companion de EA Sports FC 26?

La EA Sports FC 26 Web App y Companion App son herramientas oficiales que te permiten gestionar tu Ultimate Team fuera del juego principal. Aunque no puedes jugar partidos a través de ellas, puedes hacer casi todo lo demás: crear equipos, intercambiar jugadores, completar SBC y hasta personalizar tu estadio.

La Web App funciona a través de tu navegador de internet en PC o portátil, mientras que la Companion App es una versión móvil que puedes descargar en iOS y Android. Ambas aplicaciones te dan una ventaja crucial en Ultimate Team antes de que el juego completo sea lanzado.

¿Cuáles son las características de las Web App y aplicación Companion de EA Sports FC 26?

Nuevos niveles de estrategia

Las tácticas han recibido una importante actualización. Puedes ajustar con precisión cómo juega tu equipo modificando estrategias y formaciones antes de pasar a la consola.

Completa SBC y gana recompensas

No te pierdas un Desafío de Creación de Plantillas. Intercambia jugadores sobrantes de tu club para desbloquear nuevos packs, jugadores o elementos cosméticos.

Mejora y personaliza jugadores

Puedes aprovechar las Evoluciones para potenciar a tus jugadores favoritos. Mejora estadísticas, fortalece las carcasas de los artículos y añade mejoras cosméticas frescas.

Competiciones

Puedes seguir tu progreso en Champions, Division Rivals, Squad Battles y nuevos eventos Rush. También puedes reclamar recompensas sin encender tu consola.

Fichar jugadores

Usa el Mercado de Transferencias para comprar y vender jugadores con la comunidad de Ultimate Team, ayudándote a construir un equipo más fuerte en cualquier momento y lugar.

Personaliza tu estadio

Personaliza tu estadio local con canciones de salida, celebraciones de gol, tifos e incluso pirotecnia, todo directamente desde la Companion App.

Ya sea en computadora de escritorio o móvil, las aplicaciones Web y Companion te brindan un control completo de tu experiencia en Ultimate Team, sin importar dónde te encuentres.