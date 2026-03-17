EA FC 27: Todo lo que sabemos, fecha de lanzamiento, rumores y mucho más

EA FC 27 es la próxima entrega de la franquicia estrella de videojuegos de fútbol de EA, y la expectación ya va en aumento entre la comunidad. Con nuevas características, una fecha de lanzamiento mundial confirmada y rumores sobre un posible modo de mundo abierto, aquí tienes todo lo que sabemos hasta ahora sobre EA FC 27.

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Fecha de lanzamiento y plataformas de EA FC 27

Se espera que EA FC 27 se lance a nivel mundial el 25 de septiembre de 2026 en todas las principales plataformas de videojuegos. Esto incluye PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC (a través de la aplicación de EA, Steam y Epic Games) y Amazon Luna.

Se espera que los pedidos anticipados de FC 27 se abran varios meses antes del lanzamiento, y que el acceso anticipado esté disponible, como es habitual, para las ediciones Ultimate y especiales. Los jugadores que se comprometan pronto suelen recibir contenido adicional en el juego, como puntos FC, artículos exclusivos y otras ventajas de progresión.

Novedades de EA FC 27

EA aún no ha revelado todos los detalles, pero la combinación de información confirmada y rumores fiables nos da una idea de lo que podemos esperar de FC 27:

Modo de mundo abierto: «FC The Grounds»

Quizás la novedad más comentada sea un posible modo de mundo abierto, que según se informa EA ha registrado como «FC The Grounds»: un centro explorable donde los jugadores pueden pasear, interactuar socialmente y acceder a partidos y minijuegos.

Se dice que este modo se inspira en los entornos de centro que se ven en otros títulos deportivos, permitiendo a los jugadores deambular, unirse a actividades futbolísticas informales, participar en desafíos y personalizar su avatar virtual.

Evolución respecto a FC 26

Se espera que EA FC 27 se base en los cimientos de FC 26, que introdujo preajustes de juego, arquetipos de jugadores y modos sociales ampliados. Es probable que FC 27 perfeccione la mecánica de juego principal al tiempo que amplía las funciones de servicio en directo y la interactividad social.

Tráiler y estrella de portada

EA aún no ha revelado oficialmente el tráiler de juego ni el deportista de portada de FC 27, pero se espera que ambos se den a conocer en el verano de 2026 como parte de la presentación anual de EA. La cobertura suele incluir las primeras imágenes del juego, análisis en profundidad de las características y detalles sobre los nuevos modos. (Aún no hay fuentes oficiales)

Los mejores equipos y jugadores de FC 27

Las puntuaciones oficiales y los detalles de los clubes para FC 27 aún no se han confirmado públicamente, pero basándonos en FC 26 y en el rendimiento real, se espera que los siguientes tengan un papel destacado:

Clubes de primera línea: potencias como el Real Madrid, el PSG, el FC Bayern de Múnich, el Manchester City, el Barcelona, el Arsenal y el Liverpool probablemente estarán entre los clubes mejor valorados del juego.

Jugadores estrella: se espera que jugadores como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinícius Jr. y Lamine Yamal se encuentren entre los mejores talentos de FC 27.

Estos clubes y estrellas obtienen sistemáticamente altas puntuaciones gracias a su plantilla, su reputación y su rendimiento en el mundo real, factores que a menudo se traducen directamente en su fortaleza dentro del juego.

Modos de juego y experiencia

EA FC 27 ofrecerá un completo conjunto de modos de juego que los aficionados esperan de la franquicia:

Football Ultimate Team (FUT) : crea tu equipo de ensueño y compite online.

: crea tu equipo de ensueño y compite online. Modo Carrera y Modo Mánager : dirige clubes o jugadores a lo largo de temporadas tácticas.

: dirige clubes o jugadores a lo largo de temporadas tácticas. Clubes y Partidas : juego social y competitivo con amigos o rivales.

: juego social y competitivo con amigos o rivales. «FC The Grounds»: si se confirma, podría suponer una forma totalmente nueva de disfrutar del fútbol más allá de los partidos tradicionales.

Los rumores sugieren que The Grounds no sustituirá a los modos existentes, sino que se sumará a ellos, ofreciendo a los jugadores un espacio social para explorar e interactuar con el contenido futbolístico de una forma nueva.

Rumores y competencia

Mientras EA FC 27 se perfila como un lanzamiento importante, está surgiendo una nueva competencia. Según se informa, Netflix Games está desarrollando un nuevo título de FIFA en colaboración con Delphi Interactive —cuya salida está prevista cerca del Mundial de 2026—, lo que augura una renovada rivalidad en el ámbito de los videojuegos de fútbol.

Este proyecto de Netflix, liderado por el veterano del sector Julien Merceron, tiene como objetivo «reimaginar» la franquicia FIFA y podría ofrecer una alternativa al prolongado dominio de EA.

Qué significa esto para los aficionados

EA FC 27 se perfila como uno de los lanzamientos de videojuegos de fútbol más importantes de los últimos años, con una fecha de lanzamiento confirmada para finales de septiembre, la posibilidad de un modo de juego de mundo abierto y nuevas mejoras en los modos principales.

Tanto si eres un estratega veterano del FUT, un especialista en el modo Carrera, un competidor online o simplemente te gusta disfrutar de la emoción del fútbol, FC 27 promete una inmersión aún mayor y ampliar las formas de experimentar el fútbol virtual.

Estate atento a los anuncios oficiales de EA en los próximos meses, especialmente a los tráilers de juego, las revelaciones de la portada y los desgloses completos de las características. (No hay anuncios oficiales en el momento de escribir este artículo)

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