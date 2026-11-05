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Bundesliga II
team-logoDynamo Dresden
Rudolf Harbig Stadion
team-logoGreuther Furth
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Dynamo Dresde vs. Greuther Fürth hoy en directo: ¿quién emite el partido por televisión y en streaming?

Dynamo Dresden vs Greuther Furth
Dynamo Dresden
Greuther Furth
Bundesliga II

En la 2. Bundesliga alemana, el Dynamo Dresde se enfrenta al Greuther Fürth. Pero ¿quién emite el partido hoy en directo por televisión y streaming?

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Dynamo Dresde vs. Greuther Fürth: hora del partido

crest
Bundesliga II - Jornada 11
Rudolf Harbig Stadion

El Dynamo Dresde recibe al Greuther Fürth en el estadio Rudolf-Harbig de Dresde en un duelo de la 2. Bundesliga. Ambos equipos se juegan puntos importantes en la lucha por sus posiciones en la tabla.

El Dresde llega presionado tras una serie de resultados irregulares. Thomas Stamm y sus jugadores cayeron por 1-2 ante el Hannover 96 en su último partido, después de que una victoria por 2-0 frente al Schalke 04 en la Copa de Alemania les hubiera dado impulso.

El Greuther Fürth viaja con sensaciones encontradas. El equipo de Heiko Vogel ganó por 1-0 al Holstein Kiel en su último encuentro, pero antes había sufrido una contundente derrota por 0-3 ante el Osnabrück.

El Dresde ocupa el 18.º puesto de la tabla y necesita puntos con urgencia para no perder el contacto con los equipos que tiene por delante. El Fürth es noveno y lucha por acercarse a la mitad superior de la clasificación.

El enfrentamiento entre dos clubes históricos con objetivos diferentes esta temporada promete ser un partido intenso. A continuación, os contamos dónde podéis seguirlo en directo.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Dynamo Dresde y el Greuther Fürth?

El Dynamo Dresde suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el SGD perdió por 1-2 ante el Hannover 96 en liga. Antes había logrado una victoria por 2-0 frente al Schalke 04 en la Copa de Alemania. En esos cinco encuentros, el Dresde marcó siete goles y encajó otros siete.

El Greuther Fürth registra una victoria, una derrota y otras tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su triunfo más reciente fue por 1-0 ante el Holstein Kiel. Antes había caído por un contundente 0-3 frente al Osnabrück. En ese periodo, el Fürth marcó cuatro goles y encajó nueve.

DOD

DOD - Formulario

OSN
D1-1
FCM
W2-0
HSK
L3-0
S04
W2-0
H96
L2-1
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
GFT

GFT - Formulario

VFB
L5-0
BSC
L2-1
EBS
W2-0
OSN
L3-0
HSK
W1-0
Gol marcado (encajado)
4/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Dynamo Dresde vs. Greuther Fürth: alineaciones

Dynamo Dresden contra Greuther Furth alineaciones probables

Manager

  • T. Stamm

Dynamo Dresde vs. Greuther Fürth: estado de forma

DOD

DOD - Formulario

OSN
D1-1
FCM
W2-0
HSK
L3-0
S04
W2-0
H96
L2-1
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
GFT

GFT - Formulario

VFB
L5-0
BSC
L2-1
EBS
W2-0
OSN
L3-0
HSK
W1-0
Gol marcado (encajado)
4/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Dynamo Dresde vs. Greuther Fürth: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Dynamo DresdenEmpateGreuther Furth
1
2
2
Bundesliga II
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
2
Greuther Furth badge
Greuther Furth
GFT
0
F
Bundesliga II
Greuther Furth badge
Greuther Furth
GFT
3
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
2
F
Bundesliga II
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
1
Greuther Furth badge
Greuther Furth
GFT
1
F
Bundesliga II
Greuther Furth badge
Greuther Furth
GFT
2
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
F
Bundesliga II
Greuther Furth badge
Greuther Furth
GFT
0
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
F
5Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

Dynamo Dresde vs. Greuther Fürth: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
W
W
D
W
W
2
NúrembergNúrembergFCN
106312413+1121
W
L
D
D
W
3
WolfsburgoWolfsburgoWOB
105412514+1119
W
D
W
D
W
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
L
W
W
D
W
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
D
W
L
W
D
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
L
D
L
D
D
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
W
L
W
W
D
8
St.PauliSt.PauliFCP
102621212012
L
D
D
W
D
9
Greuther FurthGreuther FurthGFT
103341316-312
W
L
W
L
D
10
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
L
W
L
D
D
11
BochumBochumBOC
10325811-311
W
D
L
L
L
12
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
W
L
D
L
W
13
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
W
L
W
L
L
14
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
L
D
D
L
D
15
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
103161618-210
L
W
L
W
L
16
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
D
D
L
W
L
17
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
L
W
D
L
D
18
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
102261220-88
L
L
W
D
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Playoffs de descenso
Descenso

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