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Dynamo Dresde vs. Greuther Fürth: hora del partido

Bundesliga II - Jornada 11 6 nov 2026 - 12:30 Rudolf Harbig Stadion

El Dynamo Dresde recibe al Greuther Fürth en el estadio Rudolf-Harbig de Dresde en un duelo de la 2. Bundesliga. Ambos equipos se juegan puntos importantes en la lucha por sus posiciones en la tabla.

El Dresde llega presionado tras una serie de resultados irregulares. Thomas Stamm y sus jugadores cayeron por 1-2 ante el Hannover 96 en su último partido, después de que una victoria por 2-0 frente al Schalke 04 en la Copa de Alemania les hubiera dado impulso.

El Greuther Fürth viaja con sensaciones encontradas. El equipo de Heiko Vogel ganó por 1-0 al Holstein Kiel en su último encuentro, pero antes había sufrido una contundente derrota por 0-3 ante el Osnabrück.

El Dresde ocupa el 18.º puesto de la tabla y necesita puntos con urgencia para no perder el contacto con los equipos que tiene por delante. El Fürth es noveno y lucha por acercarse a la mitad superior de la clasificación.

El enfrentamiento entre dos clubes históricos con objetivos diferentes esta temporada promete ser un partido intenso. A continuación, os contamos dónde podéis seguirlo en directo.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Dynamo Dresde y el Greuther Fürth?

El Dynamo Dresde suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el SGD perdió por 1-2 ante el Hannover 96 en liga. Antes había logrado una victoria por 2-0 frente al Schalke 04 en la Copa de Alemania. En esos cinco encuentros, el Dresde marcó siete goles y encajó otros siete.

El Greuther Fürth registra una victoria, una derrota y otras tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su triunfo más reciente fue por 1-0 ante el Holstein Kiel. Antes había caído por un contundente 0-3 frente al Osnabrück. En ese periodo, el Fürth marcó cuatro goles y encajó nueve.

Dynamo Dresde vs. Greuther Fürth: alineaciones

Dynamo Dresde vs. Greuther Fürth: estado de forma

Dynamo Dresde vs. Greuther Fürth: balance de enfrentamientos directos

Dynamo Dresde vs. Greuther Fürth: las clasificaciones