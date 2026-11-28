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¿City Football Group? ¿BlueCo? ¿Red Bull? El modelo de multipropiedad en el fútbol ya no está reservado exclusivamente a los grandes grupos internacionales. Estrella Football Group, un grupo con presencia internacional que ha adquirido la Pro Patria para sumarla al Cascais y al Carvoeiro United en Portugal, propone un enfoque diferente: un modelo horizontal en el que los clubes del grupo están al mismo nivel y comparten conocimientos, tecnología y talento.

Quien nos ha explicado la idea que el grupo está llevando a Italia y el proyecto que hay detrás de la compra de la Pro Patria ha sido, en exclusiva para Calciomercato, David Dwinger, cofundador y presidente de Estrella Football Group. Jóvenes, talento, tecnología, infraestructuras y, sobre todo, ambición: estas son las claves de una inversión en la que el resultado deportivo debe ser la consecuencia de un proceso estructurado.

¿Puede contarnos algo de su trayectoria deportiva y de cómo nació Estrella Football Group? ¿Cuál era la idea original del proyecto y qué tipo de grupo de fútbol quieren construir?

«Crecí en una familia deportista: muchos de mis familiares han sido atletas, algunos olímpicos, y mis hijos también juegan al fútbol. Personalmente, me atrae mucho el talento en todas sus formas. Me gustan las personas con talento y me gusta rodearme de ellas, porque creo que pueden crear valor. Por ejemplo, me gusta tener a mi lado a personas como Cecilia Vagnoni, la mejor jugadora de hockey del mundo, que hoy trabaja con nosotros».

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¿Qué les convenció para invertir en la Pro Patria? ¿Qué vieron en este club?



«Hemos analizado muchísimos clubes y seguimos buscando otros. Queremos ampliar mucho nuestra cartera. Tenemos una herramienta con 50 criterios de evaluación: la zona geográfica, las posibilidades de crecimiento, la historia y muchos otros aspectos. La Pro Patria tiene una historia importante y cuenta con personas como nuestro socio Luca Bassi y Walter Sabatini, que podía ayudarnos a crecer en el aspecto deportivo.



Vimos un buen potencial que podía convertirse en algo importante. Pensamos que, después de una temporada difícil, era el momento adecuado para intervenir e invertir».

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¿Y cuáles son los sueños con los que llegan y sus principales prioridades para el crecimiento del club?



«El objetivo, o más bien el sueño, es, por supuesto, esperar volver a la Serie A y, quién sabe, quizá llegar a competir con el Milan y la Juventus (ríe, n. de la r.). Hoy el ascenso a la Serie C es una prioridad, pero no debe considerarse un objetivo en sí mismo: tiene que ser el resultado de nuestro trabajo.



Pero, evidentemente, debemos ser realistas y sostenibles. Tenemos que asegurarnos de que nuestros clubes no se encuentren con problemas y actuar con mucha inteligencia. Debemos construir una marca y hacer que los aficionados vuelvan al estadio. Es fácil enamorarlos, pero tenemos que conseguir que sigan cerca incluso cuando las cosas no vayan bien».



Estrella tiene hoy clubes en Italia y en el extranjero, entre ellos la Pro Patria, el Cascais y el Carvoeiro. Cuando compran un club, ¿buscan también características y oportunidades específicas para los jóvenes?



«Soy padre y, por eso, me interesa mucho el fútbol juvenil. Creo que es el camino más sostenible posible. Desde el año pasado, con el descenso, se han marchado muchos jugadores. Nuestra ambición es incorporar al equipo al mayor número posible de jóvenes.



Debemos tener una relación muy estrecha entre el primer equipo y la cantera. Hay que trabajar para reducir la distancia entre el sub-19 y el primer equipo. El objetivo es lograr la mayor tasa posible de jugadores que den ese salto.



Naturalmente, debemos ser ambiciosos y atraer a jóvenes talentos. Tenemos que saber ofrecerles un contrato lo antes posible para evitar que encuentren una oportunidad en otro lugar. Nuestra misión es encontrar la manera de retener aquí el talento y ayudar a esos jóvenes a dar el siguiente paso».

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El modelo de multipropiedad suele asociarse a grandes grupos internacionales y al fútbol de élite, como City Football Group, BlueCo o Red Bull. ¿Cómo puede funcionar este enfoque en categorías inferiores, donde los recursos económicos, las infraestructuras y la visibilidad son muy distintos?

«Sinceramente, nos centramos mucho en lo que ocurre fuera del campo incluso antes que en lo que pasa dentro. Nuestra prioridad es ganar visibilidad y, por eso, intentamos conseguirla no solo mediante los resultados deportivos, sino también con entrevistas como esta, las redes sociales...



Me ha impresionado el nivel de visibilidad que ya consigue tener el fútbol amateur italiano.



El objetivo es crecer en las redes sociales, darnos más a conocer, generar impacto y aumentar los ingresos comerciales. Queremos tener más aficionados, atraer talento y conseguir competir también con clubes de otros países, como el Reino Unido, Austria y los Países Bajos».

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¿Cómo ve el fútbol italiano hoy? Italia tiene una enorme tradición y mucho talento, pero también debe afrontar varios problemas estructurales. ¿Y qué postura adopta el grupo ante el duelo entre Malagò y Galliani?

«Sin duda, en Italia algo ha cambiado respecto al pasado, y eso va más allá de lo que ocurra en la Federación. Para mí, no puede ser solo una cuestión de talento individual: es evidente que algo ya no funciona como antes y que hace falta dar otro paso adelante.



Hay que asumir riesgos, pero creo que el camino pasa por los jóvenes. Muchos eligen irse a jugar al extranjero. La pregunta que debe hacerse Italia es: ¿por qué nuestros talentos deciden marcharse? Hay muchísimos buenos clubes en Italia, también en la Serie B. No creo que ya no haya talento en vuestro país, al contrario, pero sí creo que se pierde por el camino».

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Siguiendo con los jóvenes, ¿qué dificultad tiene desarrollar futbolistas en un entorno no profesional o semiprofesional? ¿Y cómo se compite con las canteras de los clubes más grandes?

«Quizá no hoy, pero competir con las canteras de los grandes clubes es el camino que queremos seguir. Hay muchos jóvenes que pueden crecer aquí y quizá alcanzar un nivel importante. Necesitamos ambición en ese sentido.



Quiero que la gente diga: «Mi hijo tiene que ir allí, porque es el lugar donde tendrá más posibilidades de convertirse en futbolista profesional». Si conseguimos construir ese tipo de entorno, habremos logrado algo importante.



Si de verdad te comprometes con el desarrollo de los jóvenes y sabes explicarles bien el proyecto, la gente entenderá que este es el mejor camino. Estoy convencido de que ningún otro club hará lo que queremos hacer nosotros».

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En Italia se han introducido los segundos equipos de los grandes clubes en la Serie C, y proyectos como Milan Futuro también han llegado a la Serie D. ¿Cómo valoran este modelo?

«Sinceramente, depende del lugar. Con nuestro primer club, el Cascais, elegimos crear un segundo equipo y mantenerlo de forma estable. Y si por sus resultados acaba teniendo que jugar en una categoría inferior, no es un problema. El modelo es acertado al 100 %. Que el Milan Futuro pueda estar en la Serie D es solo una anomalía.



Lo repito: todos debemos intentar retener el talento en nuestro sistema. Y no debemos considerar a los jóvenes únicamente desde una perspectiva comercial; por eso, los segundos equipos pueden ser una opción válida. Nosotros debemos identificar a los mejores chicos de 16 y 17 años y crear valor para ellos».

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La búsqueda y captación de jugadores es fundamental en la filosofía de Estrella, también a través de ClubOS. ¿Puede explicarnos cómo funciona este sistema?

«Es un software que todos los clubes deberían utilizar, no solo en el área deportiva, sino también para las finanzas, los patrocinadores y otros aspectos de la gestión. Introducimos todos esos datos en un sistema y, a partir de ahí, podemos extraer modelos que nos ayudan y nos ofrecen sugerencias.



Siempre buscamos el llamado «efecto mariposa»: el sistema permite a los usuarios tomar decisiones individuales y entender cómo podrían influir en el futuro. Por ejemplo, podría necesitar un defensa porque estamos encajando demasiados goles. Pero, si hago esa inversión, podría perder al joven de 19 años cuyo desarrollo estoy esperando. En el fútbol hay muchos datos que no se interpretan. Con nuestra herramienta creamos simulaciones sobre el futuro».

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De cara a los próximos cinco años, ¿dónde te gustaría ver a Estrella Football Group y a la Pro Patria?

«Es una pregunta con trampa (ríe, n. de la r.). Desde el punto de vista deportivo, creo que el objetivo podría ser llegar pronto a la Serie B. Pero repito que debe ser el resultado de un proceso. También me parecería bien instalarnos de forma estable en la Serie C, siempre que tengamos la seguridad de haber dado entrada a muchos jóvenes en el primer equipo y de habernos convertido en un referente de formación juvenil en todo el territorio».