Duván Zapata admite que es un "orgullo" que lo vinculen con Real Madrid

El goleador colombiano de Atalanta quiere tener "los pies sobre la tierra", mientras suena para varios clubes grandes de Europa.

Duván Zapata fue el segundo artillero de la temporada en la y el colombiano más destacado a partir de los 23 goles conseguidos con , equipo que además firmó un tercer puesto histórico para clasificarse a la .

La campaña con el equipo de Bérgamo llegó a su fin y ahora el delantero caleño cambiará el chip para enfocarse en el desafío de la con la Selección colombiana. Sin embargo, por su gran producción, es inevitable que haya despertado el interés de grandes clubes en Europa y el atacante no le escapó a la consulta.

"A mí no me han llamado de ... ojalá. La verdad que no, escuché, vi que me vincularon y para mí es un orgullo. Intento estar tranquilo, con los pies en la tierra y pensar en lo que se viene", expresó el jugador que empezó su carrera en , en declaraciones a Noticias Caracol.

A su vez, destacó la confianza que depositó su actual club en él: "Yo intento estar tranquilo. Sé que Atalanta hizo un esfuerzo muy grande por tenerme y mi mente estaba puesta en terminar bien la temporada. Ahora espero poder estar en Selección y tener la cabeza allí".

Y acerca de haber cerrado a tres tantos del máximo goleador en el calcio italiano, Duván comentó: "Ser el goleador de una Liga es un sueño. Estuve cerca, Fabio Quagliarella se hizo inalcanzable. Una de las cosas que sueña cualquier delantero es ser goleador de una liga local".