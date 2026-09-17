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Dusan TadicZS
Bart DHanis
Traducido por

Dusan Tadic es brutalmente sincero: "Me han llamado muchísimas veces para que volviera"

Dusan Tadic va a regresar efectivamente a la selección de Serbia. Así lo confirmó el delantero este jueves por la noche en conversación con Noa Vahle.

Tras la gigantesca derrota del NEC en su visita a la Juventus (0-5), Vahle le preguntó a Tadic si son ciertos los rumores sobre un regreso con Serbia.

El extremo dudó al principio a la hora de responder, pero finalmente acabó cediendo. «Sí, voy a regresar a la selección», confirmó.

Tadic continuó: «Pasé por un periodo difícil allí y, cuando me fui a los Emiratos Árabes Unidos, también era demasiado viaje para mí tener que volver cada vez».

«Ahora vuelvo a jugar en Europa y me han llamado muchísimas veces para preguntarme si quería volver. Sí quería. Siempre es un honor jugar para tu país», concluyó el exjugador, entre otros, del FC Twente y del Ajax.

Tadic ya ha disputado 111 partidos internacionales con la selección de Serbia. En ellos marcó 23 goles. El próximo domingo se medirá con su país a Países Bajos en la Nations League.

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