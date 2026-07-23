El cuerpo técnico del club catarí Al Rayyan recibió, este jueves, un duro golpe al inicio de sus preparativos para las competiciones de la nueva temporada, tras anunciar la lesión de su delantero serbio Aleksandar Mitrović.

El club emitió un comunicado oficial en el que señaló: «Nuestro jugador Aleksandar Mitrović sufrió una lesión en el ligamento lateral de la pierna izquierda, tras un fuerte choque durante los entrenamientos del equipo».

El Al Rayyan explicó que las pruebas médicas confirmaron la necesidad de que el delantero serbio se aleje de los terrenos de juego por un período que oscila entre dos y tres meses, y que actualmente se somete a un programa de tratamiento y rehabilitación integral bajo la supervisión de los cuerpos técnico y médico, para garantizar su plena recuperación y su rápido regreso.

Mitrović, de 31 años, se había incorporado a las filas del Al Rayyan en septiembre de 2025 procedente del Al Hilal saudí, y disputó con el equipo 14 partidos en los que marcó 7 goles y dio 4 asistencias.

El delantero serbio es considerado uno de los fichajes más destacados en la historia del fútbol catarí, tras su brillante trayectoria con el Al Hilal, en la que marcó 68 goles y dio 15 asistencias en 79 partidos, y antes de ello su notable experiencia con el Fulham inglés, en la que anotó 111 goles en 206 partidos.

Cabe recordar que el Al Rayyan, dirigido por su nuevo entrenador Luca Cattani, disputa actualmente su concentración de preparación en España, en la que empató a tres goles ante el Rochdale inglés en un partido amistoso.