Duro golpe: una estrella de Italia abandona la concentración lesionada tras brillar ante Francia

La selección de Italia recibió un golpe antes de su decisivo duelo ante Bélgica, después de que el centrocampista Davide Frattesi abandonara la concentración de la Azzurra por una lesión muscular, pese a haber marcado un gol en la victoria por 3-1 sobre Francia.
Según la cadena "Football Italia", Frattesi no podrá participar en el encuentro de clausura ante Bélgica, previsto para la noche del domingo en la capital, Bruselas.
El astro del Lazio había marcado el gol de la ventaja de la selección de Italia durante el encuentro ante Francia, disputado la noche del jueves en el estadio de San Siro, contribuyendo a que la Azzurra se colocara en lo más alto de su grupo en la Liga de Naciones de la UEFA.
Pero el centrocampista no estará disponible para disputar el decisivo encuentro ante Bélgica, debido a la lesión que sufrió en el último periodo.
Un comunicado oficial confirmó que Frattesi ya abandonó la concentración de la selección italiana en Coverciano y regresó a su club, el Lazio, donde el cuerpo médico del equipo se encargará de seguir su estado.
Las pruebas médicas mostraron que el jugador padece un problema muscular que no le dará el tiempo suficiente para recuperarse antes del esperado partido.
La selección de Italia necesita al menos un punto para asegurar la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, mientras que la victoria le garantizará terminar el Grupo 1 en la primera posición, por delante de Francia.
Frattesi ha disputado 39 partidos internacionales con la camiseta de la selección de su país, en los que ha marcado 10 goles, y además ha recuperado su nivel desde su traspaso al Lazio durante el mercado de fichajes de verano.
El centrocampista ha logrado marcar 4 goles en 11 partidos que ha disputado en la Serie A esta temporada.
La selección italiana encabeza la clasificación del grupo con 10 puntos, empatada con Francia, pero la supera en los enfrentamientos directos, mientras que la selección belga ocupa el tercer puesto con 9 puntos, y Turquía cierra la clasificación sin puntos.
La selección italiana había comenzado su recorrido con una derrota ante Bélgica por dos goles a cero, antes de recuperar el equilibrio con dos victorias consecutivas sobre Turquía por 4-1 y 3-1, después el empate con Francia por 1-1, para luego lograr una importante victoria sobre los Galos por 3-1 en Milán.
El encuentro reviste una importancia especial para Bélgica, que aún mantiene sus esperanzas de clasificación, lo que convierte el duelo en una verdadera prueba de la capacidad de la selección italiana para mantener su posición entre los grandes del continente europeo, especialmente tras la importante victoria moral sobre Francia.
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Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.
Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.
Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.
Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.
En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.
Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:
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