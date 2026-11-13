Duro golpe: una estrella de Italia abandona la concentración lesionada tras brillar ante Francia

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La selección de Italia recibió un golpe antes de su decisivo duelo ante Bélgica, después de que el centrocampista Davide Frattesi abandonara la concentración de la Azzurra por una lesión muscular, pese a haber marcado un gol en la victoria por 3-1 sobre Francia.

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Según la cadena "Football Italia", Frattesi no podrá participar en el encuentro de clausura ante Bélgica, previsto para la noche del domingo en la capital, Bruselas.

El astro del Lazio había marcado el gol de la ventaja de la selección de Italia durante el encuentro ante Francia, disputado la noche del jueves en el estadio de San Siro, contribuyendo a que la Azzurra se colocara en lo más alto de su grupo en la Liga de Naciones de la UEFA.

Pero el centrocampista no estará disponible para disputar el decisivo encuentro ante Bélgica, debido a la lesión que sufrió en el último periodo.

Un comunicado oficial confirmó que Frattesi ya abandonó la concentración de la selección italiana en Coverciano y regresó a su club, el Lazio, donde el cuerpo médico del equipo se encargará de seguir su estado.

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Las pruebas médicas mostraron que el jugador padece un problema muscular que no le dará el tiempo suficiente para recuperarse antes del esperado partido.

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La selección de Italia necesita al menos un punto para asegurar la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, mientras que la victoria le garantizará terminar el Grupo 1 en la primera posición, por delante de Francia.

Frattesi ha disputado 39 partidos internacionales con la camiseta de la selección de su país, en los que ha marcado 10 goles, y además ha recuperado su nivel desde su traspaso al Lazio durante el mercado de fichajes de verano.

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El centrocampista ha logrado marcar 4 goles en 11 partidos que ha disputado en la Serie A esta temporada.

La selección italiana encabeza la clasificación del grupo con 10 puntos, empatada con Francia, pero la supera en los enfrentamientos directos, mientras que la selección belga ocupa el tercer puesto con 9 puntos, y Turquía cierra la clasificación sin puntos.

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La selección italiana había comenzado su recorrido con una derrota ante Bélgica por dos goles a cero, antes de recuperar el equilibrio con dos victorias consecutivas sobre Turquía por 4-1 y 3-1, después el empate con Francia por 1-1, para luego lograr una importante victoria sobre los Galos por 3-1 en Milán.

El encuentro reviste una importancia especial para Bélgica, que aún mantiene sus esperanzas de clasificación, lo que convierte el duelo en una verdadera prueba de la capacidad de la selección italiana para mantener su posición entre los grandes del continente europeo, especialmente tras la importante victoria moral sobre Francia.