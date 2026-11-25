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Las noticias que llegan desde el Celtic no son buenas para el extremo egipcio Haissem Hassan. Cuando se preparaba para aprovechar una nueva oportunidad de reivindicarse, la última decisión del club sobre el portugués Jota lo ha trastocado todo y le plantea una prueba mucho más difícil de lo que esperaba.

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Hassan tuvo un comienzo complicado en Parkhead. El jugador llegó el pasado verano en un traspaso de 6 millones de libras, una cifra que podría aumentar notablemente con las variables, algo que le puso bajo una gran presión desde el primer día.

Hassan ha dejado algunos destellos de su talento, y no cabe duda de que es un futbolista con calidad, velocidad y habilidad, pero no ha ofrecido un rendimiento lo bastante regular, sobre todo para un jugador de su nivel y su valor. Así lo dejó claro el entrenador Martin O'Neill, que decidió dejar fuera de la convocatoria al extremo en los dos últimos partidos.

O'Neill aseguró, en declaraciones recogidas por el medio escocés «The Celtic Bhoys», que la segunda decisión se debió a que el extremo regresó de la convocatoria internacional más tarde que la mayoría de sus compañeros, aunque también dejó claro de forma tajante que Hassan necesita esforzarse más y pelear más por su puesto.

Aun así, O'Neill prometió que el internacional egipcio participaría en el partido de la Europa League del jueves por la noche ante el Torinsi, un encuentro en el que el Celtic necesita ganar a toda costa, ya que solo ha sumado tres puntos en cuatro jornadas. Todo apuntaba a que Hassan podría ser titular en este duelo decisivo.

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Sin embargo, las opciones del jugador egipcio de participar se han reducido considerablemente tras la vuelta de Jota a escena, según el medio escocés.

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Jota ha sido incluido en la lista del Celtic para la Europa League tras la lesión de tobillo de Mika Bauer, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta diez semanas. El reglamento del torneo permite a los clubes sustituir a cualquier jugador que sufra una lesión grave que le impida jugar durante todo el periodo de inscripción, que se prolonga aproximadamente hasta mediados de diciembre.

El regreso de Jota llega en un momento muy delicado para Hassan. La estrella portuguesa no ofreció su mejor versión ante el St Mirren, pero el tridente ofensivo que formó junto a Yang Hyun-jun y Camilo Durán resultó muy prometedor, y O'Neill podría inclinarse por apostar por ese once de forma habitual en las próximas semanas.

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Es justo lo que Hassan no necesita, ya que aspira a ser titular con más frecuencia y a demostrar su valía. Se espera que el extremo disponga de algunos minutos con regularidad, pero es poco probable que sea titular por delante de Jota o Yang por el momento.

El único factor que podría jugar a favor de Hassan es que Jota todavía está recuperando su plena forma física, y es posible que O'Neill aún no tenga luz verde para alinear a la estrella portuguesa dos veces en una misma semana, sobre todo en un partido europeo, con el desgaste de los viajes y el cansancio.