Saleh Abu Al-Shamat, jugador del Al-Ahli saudí, vive momentos difíciles, ante la posibilidad de perderse el derbi de Yeda frente al vecino y eterno rival Al-Ittihad, debido a una lesión.

Abu Al-Shamat sufrió una lesión en el hombro durante el último periodo, lo que provocó su ausencia en los partidos ante Al-Fayha, Al-Khaleej y Al-Shabab en la Roshn Saudi League, y ante los cataríes Al-Gharafa y Al-Sadd en la Liga de Campeones de Asia Élite.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Abu Al-Shamat todavía necesita un periodo de tratamiento que se extiende de dos a tres semanas, antes de volver a los entrenamientos con el grupo.

En caso de ausentarse durante tres semanas, no estará presente en los partidos ante Al-Faisaly en la Roshn League y ante el catarí Al-Shamal en la Liga de Campeones de Asia Élite, además del derbi ante Al-Ittihad.

El Al-Ahli visitará al Al-Ittihad, en el estadio Al-Inmaa de Yeda, el próximo 26 de noviembre, en la decimoquinta jornada de la Roshn League.

Cabe recordar que Saleh Abu Al-Shamat ha disputado 12 partidos con el Al-Ahli desde el inicio de la presente temporada, en los que logró marcar un único gol y dio una asistencia decisiva.