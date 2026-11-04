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El Barcelona ha sufrido un importante contratiempo tras conocerse que el centrocampista estrella Rodri sufrió una lesión muscular durante una competición europea. El internacional español tuvo que abandonar el campo a principios de esta semana, lo que deja a Hansi Flick con un serio problema para elegir la alineación de cara a un partido crucial de competición nacional.

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Un centrocampista, de baja tras la eliminación de la Champions League

Los servicios médicos del Barcelona han confirmado que Rodri no estará disponible para el próximo partido de Liga contra el Atlético de Madrid. El centrocampista madrileño de 30 años se sometió a pruebas el miércoles por la mañana tras ser sustituido en el descanso del partido del martes, en el que el Barça logró una contundente victoria por 3-0 ante el Aston Villa de Unai Emery en la Champions League en el Camp Nou. El motivo del cambio fueron unas molestias en la pierna derecha.

En un parte médico oficial, el club catalán precisó el alcance del problema. «El jugador del primer equipo Rodrigo Hernandez se ha sometido a pruebas médicas tras las molestias musculares que sintió en el partido de ayer contra el Aston Villa. Las pruebas confirman que sufre una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. No estará disponible para el partido del próximo domingo contra el Atlético de Madrid. El plazo exacto de recuperación dependerá de la evolución de la lesión», confirmó el comunicado.

Un duro golpe para el planteamiento táctico de Flick

Flick ya había apuntado a un posible problema nada más terminar el partido en el Spotify Camp Nou. Ante la prensa, el técnico alemán explicó su decisión de sustituir al jugador de 30 años en el descanso. «Cambié a Rodri porque tenía unas pequeñas molestias», señaló Flick.

La lesión llega en un momento especialmente inoportuno para el Barcelona, dada la enorme importancia de Rodri en el sistema actual. Desde su debut contra el Athletic Club a finales de agosto, el español ha sido una presencia casi constante en el once titular.

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Rodri ha formado una pareja formidable con Pedri en el doble pivote que prefiere Flick. Su capacidad para marcar el ritmo de los partidos y recuperar el balón le ha convertido en una pieza imprescindible de la plantilla.

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La plantilla del Barça, con pocos efectivos disponibles

Desde su debut con el Barcelona contra el Athletic Bilbao el 27 de agosto, el exjugador del Manchester City ha disputado 945 minutos en 14 partidos entre LaLiga y la Champions League. Fue titular en 11 de ellos y solo se perdió el encuentro contra el Elche mientras se adaptaba a su nuevo entorno. Además de su presencia constante, el jugador de 30 años también ha dejado huella en ataque, con un gol y una asistencia que han reforzado el control del centro del campo del conjunto catalán.

La baja de Rodri llega cuando el Barcelona ya tiene a varios jugadores importantes en la enfermería. El club atraviesa un periodo complicado, con Roony, Andreas Christensen, Dani Olmo, Eric Garcia, Jules Kounde y Xavi Espart también de baja.

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Mucho en juego en lo alto de LaLiga

El Barcelona lidera actualmente LaLiga con 30 puntos, dos más que el Atlético de Madrid, segundo con 28, por lo que su próximo enfrentamiento será decisivo en la lucha por el título. Mientras tanto, el Real Madrid le sigue de cerca en tercera posición con 27 puntos, a la espera de aprovechar cualquier tropiezo de alguno de los dos en una pugna cada vez más intensa por el liderato.