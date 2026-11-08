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Portugal ha sufrido un importante contratiempo antes de sus últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones por la lesión de Rafael Leao. El delantero tuvo que abandonar el campo durante la emocionante victoria del Galatasaray por 4-3 ante el Amedspor el sábado, lo que deja al seleccionador Jorge Jesus con un serio problema a la hora de elegir el equipo.

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Frustración para Leao en un partido de muchos goles

El exjugador del AC Milan vivió una noche de sensaciones encontradas mientras el Galatasaray mantenía el liderato de la Super Lig. Leao comenzó de forma inmejorable y abrió el marcador a los siete minutos para adelantar a los locales, pero tuvo que retirarse poco después del descanso por unas molestias físicas. Okan Buruk, entrenador del Galatasaray, se vio obligado a hacer un cambio en el minuto 50: sustituyó al internacional portugués por el joven atacante Deniz Gul, recién llegado al club turco procedente del Porto.

Aunque el equipo logró una victoria vital, ver a su estrella dirigirse antes de tiempo al vestuario despertó de inmediato la preocupación tanto en el club como en la selección. En Turquía se ha especulado con que el estado del césped del RAMS Park podría haber contribuido a la lesión, que se produjo sin contacto, lo que ha provocado críticas de los aficionados y los medios locales. Los servicios médicos realizarán más pruebas para determinar el alcance exacto de la lesión, aunque el momento es especialmente inoportuno por la proximidad del próximo parón internacional.

Leao informa sobre su estado físico

Pese a la alarma inicial, el delantero trató de mostrarse positivo ante los medios tras el pitido final. Se mostró tranquilo y dio a entender que el problema quizá no sea tan grave como se temió en un principio, aunque reconoció que su participación durante el próximo parón internacional sigue en duda.

En la zona mixta, el jugador se mostró optimista sobre su recuperación. «No es nada grave. Mañana me haré las pruebas. Estas cosas forman parte del fútbol. No hay motivos para estar decepcionado ni preocupado. El Galatasaray tiene un equipo médico muy bueno y hace muy bien su trabajo. Llevaré a cabo mi tratamiento durante el parón internacional. Después tendremos que continuar donde lo dejamos. Estoy tranquilo», declaró Leao en la web oficial del club.

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Preparado para brillar con el campeón de Turquía

Leao también reflexionó sobre su creciente influencia en el club desde su sonado fichaje y llegada a Estambul. Agradeció la acogida que le ha brindado la plantilla y señaló que ya está plenamente adaptado y preparado para convertirse en un jugador decisivo para el campeón de Turquía cuando recupere por completo la forma tras su periodo de rehabilitación.

«Como dije después del último partido, contra el Konyaspor, todos me han ayudado mucho desde el primer día. Mis compañeros y todos los que me rodean hicieron más fácil mi adaptación. Puedo decir que ese proceso ya ha terminado. Sin embargo, apenas estoy empezando a ayudar al equipo. Seguiré contribuyendo con mis goles, mis asistencias y ayudando al equipo a conseguir victorias», añadió el delantero.

Dos duelos cruciales decidirán el destino de Portugal

La esperada campaña futbolística de Portugal promete ser apasionante mientras la selección afronta los decisivos compromisos finales de su actual calendario en el torneo. El combinado nacional se prepara para recibir a Dinamarca en un partido muy disputado en la histórica ciudad de Braga, donde sin duda contará con el apasionado apoyo de su afición para tratar de obtener una ventaja vital. Tras ese encuentro decisivo en casa, la selección portuguesa viajará a Gales para disputar el partido que pondrá fin a su fase de grupos de la Liga de Naciones.