Duro golpe para Mourinho: una estrella del Real Madrid se perderá el inicio de temporada

El Real Madrid recibió un golpe temprano durante la pretemporada, después de que el club anunciara la lesión de su defensa Raúl Asencio, que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varias semanas, convirtiéndose así en el primer lesionado de la era del técnico portugués José Mourinho.

El Real Madrid explicó, en un comunicado oficial, que las pruebas médicas a las que se sometió el jugador revelaron que sufrió una lesión en el recto femoral de la pierna derecha, señalando que su regreso se determinará en función de la evolución de su estado y su respuesta al tratamiento.

El comunicado señaló: "Tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos del Real Madrid a nuestro jugador Raúl Asencio, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución".

Según el diario español "Marca", se espera que el joven defensa se ausente de los terrenos de juego durante un periodo de entre 4 y 6 semanas, lo que significa que no estará presente en el resto de los partidos de la pretemporada, además de reducir sus opciones de llegar al inicio de la competición de LaLiga.

Asencio había participado en la primera mitad del partido amistoso que enfrentó al Real Madrid con el Leganés, el pasado martes, en la ciudad de Valdebebas, antes de sufrir la lesión.

Esta lesión llega en un momento en el que algunos informes apuntan a que el jugador figura en la lista de candidatos a abandonar el Real Madrid durante el mercado de fichajes de verano, especialmente tras la incorporación del defensa francés Ibrahima Konaté en una operación como agente libre después de finalizar su contrato con el Liverpool.

Y aunque la lesión no se considera grave, podría retrasar la resolución del futuro del jugador durante las próximas semanas, a la espera de su recuperación total y su regreso a los entrenamientos.

Lee también:

Una única condición: ¿aplicará LaLiga la polémica regla del Mundial?