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Los gemelos Jurrien y Quinten Timber han hablado de su vínculo futbolístico tras la dura derrota por 5-0 de Países Bajos ante Alemania. Quinten criticó el desplome del equipo, mientras que Jurrien ofreció novedades tranquilizadoras sobre su futuro en el Arsenal.

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Un camino compartido que acaba en pesadilla en Berlín

Para los gemelos Jurrien y Quinten Timber, saltar juntos al campo con la camiseta de Países Bajos supone cumplir el gran sueño futbolístico de toda una vida. Sin embargo, su última aparición internacional se convirtió en una dura experiencia familiar cuando el equipo de Xavi Hernandez sufrió una derrota sin precedentes por 5-0 ante Alemania en el Olympiastadion.

Pese a tener ya asegurada la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, la estructura defensiva de Países Bajos se desmoronó por completo tras el descanso. Lo que debía ser un hito del que sentirse orgullosos como hermanos acabó en una noche de amarga reflexión.

Quinten critica sin rodeos el desplome del equipo

Tras el pitido final, el centrocampista del Crystal Palace Quinten Timber no se mordió la lengua al analizar cómo un partido igualado terminó en una desastrosa goleada en la segunda parte.

«Inaceptable. Sí, un 5-0, sobre todo después de jugar muy bien el viernes pasado. Hoy no hemos estado a la altura. Y acabas perdiendo 5-0, eso es inaceptable», afirmó Quinten con rotundidad a ESPN.

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«Alemania es un buen equipo. Creo que hoy ha estado bien con el balón. Pero nosotros también hemos creado algunas ocasiones en la primera parte y el partido podría haber ido por otro camino. Pero llega un momento en que te pones 2-0, 3-0 y entonces te dejas ir, con demasiada facilidad, creo. Creo que lo más difícil en el fútbol es que, cuando las cosas van bien, es fácil jugar bien. Cuando van peor y no juegas bien como equipo, lo más difícil es saber cómo darle la vuelta o averiguar qué hace falta para hacerlo. Vi que nos costó».

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Jurrien asume el dolor y la realidad táctica

Tras jugar en una posición poco habitual para él, la de lateral izquierdo, el defensa del Arsenal Jurrien Timber coincidió con la dolorosa valoración de su gemelo y admitió que el marcador supuso un duro golpe de realidad para toda la plantilla.

«Perder 5-0 duele. Como deportista, nunca es agradable cuando jugamos al fútbol, y hoy no es diferente», reconoció Jurrien.

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«Hoy hemos tenido una primera parte en la que podríamos habernos adelantado y una segunda en la que casi hemos tenido suerte de perder solo 5-0. Hay mucho que aprender hoy, es una buena lección. Se trata de cambiar de posición en determinados momentos. Ya lo he hecho más veces y, en gran medida, estoy bastante acostumbrado. El seleccionador dijo que es nuestro comodín, que podemos utilizarlo en cualquier sitio. Eso es positivo para él: le viene bien tener un jugador al que puede utilizar en varias posiciones. Está bien para él y también para mí».

Hermandad, lecciones y buenas perspectivas en sus clubes

Pese a la amarga decepción de esta ventana internacional, los dos hermanos subrayaron que su vínculo sobre el césped sigue siendo un punto de apoyo mientras miran hacia los cuartos de final de marzo y sus compromisos con sus clubes.

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«Siempre es un honor jugar con la selección de Países Bajos. Es aún más especial porque estoy con Jurrien. Vuelves a aprender», reflexionó Quinten. «Hablas de resaca, pero al final tenemos que pensar juntos, aprender, ver qué deberíamos haber hecho mejor y seguir adelante. Estamos trabajando para conseguir algo como equipo, y yo también a nivel personal. Así es como intento verlo por encima de todo».

En medio del desánimo tras el partido, Jurrien también aportó una nota positiva con unas palabras tranquilizadoras sobre su futuro en el Arsenal: «Estoy muy a gusto en mi sencillo Arsenal, espero quedarme más tiempo... Todo irá bien. Solo es cuestión de firmar. Me siento como en casa, estoy disfrutando. Así que ahora también estoy ganando en Londres. Lo estamos haciendo bien y creo que vamos a competir por títulos en los próximos años».