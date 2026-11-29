El Barcelona sufrió un nuevo revés en su partido ante el Deportivo de La Coruña en Riazor, después de que uno de sus jugadores más destacados tuviera que abandonar el encuentro antes del final por unas molestias que le obligaron a pedir el cambio. Se trata de un contratiempo que inquieta al cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick, a la espera de conocer el alcance de la lesión y cómo afectará al futbolista en las próximas semanas.
Según el diario español «Mundo Deportivo», Frenkie de Jong sintió molestias durante el encuentro, correspondiente a LaLiga, antes de hacer un gesto con la mano para pedir el cambio. Flick decidió sustituirlo en el minuto 65 y dar entrada a Andreas Christensen, en medio de la incertidumbre sobre la naturaleza de la lesión sufrida por el centrocampista neerlandés.
La salida de De Jong llegó en un momento en el que el Barcelona no quería perder a uno de sus titulares, sobre todo por el papel que desempeña el jugador en la organización del juego y en la conexión entre las líneas del equipo. Es una de las piezas importantes para Flick en el centro del campo gracias a su capacidad para conservar el balón, moverse bajo presión y participar en la construcción de las jugadas desde atrás.
La imagen del jugador cojeando mientras abandonaba el terreno de juego despertó el temor de que pueda tratarse de una lesión que vaya más allá de unas simples molestias pasajeras. Sin embargo, los primeros indicios no han aclarado la naturaleza del problema, y por ahora tampoco se conoce su gravedad ni el posible tiempo de baja, a la espera de la evaluación médica y de las pruebas que determinarán con precisión su estado.
El Barcelona aguarda lo que revelen las pruebas médicas en las próximas horas, ya que, si se confirma la gravedad de la lesión de De Jong, el cuerpo técnico podría verse obligado a replantear sus planes en el centro del campo y buscar las alternativas adecuadas para suplir su ausencia, en un momento en el que el equipo trata de mantener a punto a sus titulares y evitar más bajas por lesión.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.