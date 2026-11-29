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El Barcelona sufrió un nuevo revés en su partido ante el Deportivo de La Coruña en Riazor, después de que uno de sus jugadores más destacados tuviera que abandonar el encuentro antes del final por unas molestias que le obligaron a pedir el cambio. Se trata de un contratiempo que inquieta al cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick, a la espera de conocer el alcance de la lesión y cómo afectará al futbolista en las próximas semanas.

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Según el diario español «Mundo Deportivo», Frenkie de Jong sintió molestias durante el encuentro, correspondiente a LaLiga, antes de hacer un gesto con la mano para pedir el cambio. Flick decidió sustituirlo en el minuto 65 y dar entrada a Andreas Christensen, en medio de la incertidumbre sobre la naturaleza de la lesión sufrida por el centrocampista neerlandés.

La salida de De Jong llegó en un momento en el que el Barcelona no quería perder a uno de sus titulares, sobre todo por el papel que desempeña el jugador en la organización del juego y en la conexión entre las líneas del equipo. Es una de las piezas importantes para Flick en el centro del campo gracias a su capacidad para conservar el balón, moverse bajo presión y participar en la construcción de las jugadas desde atrás.

La imagen del jugador cojeando mientras abandonaba el terreno de juego despertó el temor de que pueda tratarse de una lesión que vaya más allá de unas simples molestias pasajeras. Sin embargo, los primeros indicios no han aclarado la naturaleza del problema, y por ahora tampoco se conoce su gravedad ni el posible tiempo de baja, a la espera de la evaluación médica y de las pruebas que determinarán con precisión su estado.

El Barcelona aguarda lo que revelen las pruebas médicas en las próximas horas, ya que, si se confirma la gravedad de la lesión de De Jong, el cuerpo técnico podría verse obligado a replantear sus planes en el centro del campo y buscar las alternativas adecuadas para suplir su ausencia, en un momento en el que el equipo trata de mantener a punto a sus titulares y evitar más bajas por lesión.