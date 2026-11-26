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La enfermería del Tottenham Hotspur sigue acumulando pacientes tras un importante contratiempo con Savio, fichado este verano. El extremo brasileño, que llegó al norte de Londres por una elevada cantidad, afronta otro frustrante periodo de baja después de lesionarse durante la victoria ante el Ipswich Town.

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Frustración para el internacional brasileño

La reciente victoria del Tottenham por 2-0 ante el Ipswich Town se ha visto empañada por la noticia de que Savio estará un tiempo considerable de baja. El extremo brasileño disputó su primer partido desde el empate 1-1 ante el Manchester United del 10 de octubre al salir del banquillo en la segunda parte. Sin embargo, su regreso duró apenas unos 20 minutos: cayó dentro del área rival tras una brillante jugada individual.

El exjugador del Manchester City se mostró visiblemente abatido mientras recibía atención médica. Se tapó la cara con la camiseta cuando lo ayudaban a dirigirse al túnel. Finalmente, Archie Gray entró en su lugar, lo que dejó al cuerpo técnico del Tottenham preocupado por la gravedad del problema muscular.

Según The Athletic, en el Tottenham existe una preocupación real por la posibilidad de que el brasileño no vuelva a jugar antes de que termine el año. Con siete partidos aún por disputar en 2026, entre ellos varios duelos importantes, su posible ausencia supondría un duro golpe para los planes del club.

De Zerbi, furioso por la recaída

La lesión llega en un momento especialmente doloroso para el entrenador Roberto De Zerbi, que ha insistido en la importancia de contar con sus jugadores más creativos. En declaraciones a los medios tras el pitido final, el técnico italiano no ocultó su decepción por las noticias sobre la lesión.

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«Estoy muy enfadado por eso, porque Savio es un jugador crucial para nosotros», dijo De Zerbi. «Es la misma lesión y es lo peor de hoy». La frustración del entrenador es comprensible, dado que Savio acababa de volver a estar disponible tras perderse cuatro partidos de la Premier League por otro problema muscular.

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Un comienzo difícil en Londres

Desde que llegó procedente del Manchester City en agosto en una operación que podría alcanzar los 85 millones de libras, Savio no ha logrado encontrar continuidad en el Tottenham debido a sus recurrentes problemas físicos.

Aunque marcó en su debut, en una victoria por 5-1 ante el Charlton Athletic en la Carabao Cup, el brasileño solo ha disputado siete partidos con el Tottenham hasta ahora.

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Un diciembre crucial para el Tottenham

El Tottenham se prepara para visitar al Sunderland el domingo antes de regresar al norte de Londres para recibir al Fulham el 3 de diciembre. Después afrontará un decisivo derbi del norte de Londres ante el Arsenal el 6 de diciembre, cuando su rival visite el Tottenham Hotspur Stadium. El equipo de De Zerbi ocupa actualmente la décima posición de la Premier League con 15 puntos.