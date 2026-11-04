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El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha confirmado que Carlos Baleba sufrió una lesión en los isquiotibiales durante la emocionante victoria de su equipo ante la Roma en la Champions League. El internacional camerunés se detuvo con evidentes gestos de dolor al comienzo de la segunda parte, lo que ensombreció una espectacular remontada en Old Trafford.

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Remontada en la Champions League empañada por una lesión

El Manchester United logró una sensacional victoria por 3-2 ante la Roma en la Champions League, pero el triunfo tuvo un coste importante. Carrick ha confirmado que el centrocampista Baleba sufrió una lesión en los isquiotibiales durante el dramático encuentro disputado en Old Trafford.

El internacional camerunés había sido titular junto a Kobbie Mainoo. Ambos aportaron una gran energía y calidad técnica con el balón hasta que llegó el contratiempo a comienzos de la segunda parte. Baleba irrumpió en una posición peligrosa y parecía a punto de marcar o dar una asistencia. Sin embargo, se detuvo bruscamente con evidentes gestos de dolor y tuvo que abandonar el partido antes de tiempo, cuando el Manchester United perdía por 2-0.

Carrick ofrece una primera valoración pesimista

Para la afición local fue difícil ver a Baleba abandonar el terreno de juego visiblemente afectado. Pese a la decepción inicial, el público de Old Trafford despidió con aplausos al centrocampista lesionado mientras recorría la banda. Tras la dramática remontada por 3-2, Carrick ofreció una actualización poco alentadora sobre su joven centrocampista. El técnico del United admitió que los primeros indicios apuntan a que estará un tiempo de baja.

«Todavía no tengo más noticias sobre Carlos, pero se trata de los isquiotibiales», declaró Carrick en su rueda de prensa posterior al partido. «Tendremos que evaluar el alcance de la lesión, pero, de entrada, no tiene buena pinta».

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Tielemans da un paso al frente

Tras la inoportuna salida de Baleba, Youri Tielemans tuvo que ocupar su lugar en el centro del campo. El internacional belga estuvo a la altura y firmó una gran actuación para ayudar a dirigir una magnífica remontada.

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Tielemans aportó al equipo la serenidad que necesitaba, lo que permitió al United recuperar el control y acabar sumando los tres puntos. Carrick no tardó en elogiar la aportación decisiva del suplente a la importante victoria europea.

«Creo que Youri entró en el partido y demostró lo que puede aportar, su personalidad y su carácter al incorporarse al equipo», añadió Carrick. «Es una persona extraordinaria. Me encanta tenerlo cerca por todo lo que aporta».

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El Manchester United se prepara para medirse al Aston Villa

El Manchester United tendrá que evaluar rápidamente el alcance de la lesión de Baleba en los isquiotibiales durante los próximos días. El equipo médico realizará pruebas para determinar exactamente cuánto tiempo estará de baja el combativo centrocampista.

Mientras tanto, los hombres de Carrick deben volver a centrarse en la competición nacional. El United tiene previsto enfrentarse al Aston Villa en la Premier League este domingo.