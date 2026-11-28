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El Fulham ha sufrido un duro revés: se espera que Oscar Bobb esté de baja hasta el nuevo año por una lesión en la ingle. El internacional noruego ha sido titular en todos los partidos de Premier League del equipo de Alvaro Arbeloa esta temporada, pero se perderá el encuentro del domingo contra el Bournemouth y podría causar baja en otros 11 partidos, incluido el intenso calendario navideño.

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Bobb estará un tiempo de baja

Se espera que Bobb esté de baja hasta el nuevo año tras sufrir una lesión en la ingle, un serio contratiempo para el Fulham. Según el Evening Standard, el extremo se perderá el partido del domingo en casa contra el Bournemouth y podría causar baja en otros 11 encuentros, lo que le dejaría fuera durante todo el periodo navideño.

El jugador de 23 años ha sido titular en los 11 partidos de liga del Fulham esta temporada y dio una asistencia en el sorprendente empate 1-1 ante su exequipo, el Manchester City, en el último encuentro. El Fulham jugará cada pocos días entre finales de diciembre y principios de enero, por lo que su ausencia será aún más costosa.

Un largo historial de lesiones

Las lesiones no son nada nuevo para el noruego, que ha pasado más tiempo de baja del que le habría gustado en los últimos años. Arrastraba una lesión en los isquiotibiales cuando llegó al Fulham procedente del City el año pasado, lo que retrasó su debut casi dos meses.

Antes, se fracturó la pierna en un entrenamiento en agosto de 2024, una lesión que le mantuvo de baja hasta el febrero siguiente. Esta última lesión supone un duro golpe después de que se hubiera convertido en uno de los habituales en el once de Arbeloa.

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Arbeloa pierde a un jugador clave en el peor momento

Esta baja llega en un momento inoportuno y supone un verdadero quebradero de cabeza para Arbeloa, que por fin ha conseguido que el Fulham funcione tras no ganar ninguno de sus seis primeros partidos de liga al frente del equipo. Ahora acumula cinco encuentros sin perder, incluidos empates contra el Aston Villa, el Newcastle y el City.

La ausencia de Bobb podría dar una oportunidad a Kevin, el extremo brasileño que llegó del Shakhtar Donetsk la temporada pasada como el fichaje más caro de la historia del club, pero que solo ha disputado cinco partidos de liga esta campaña. Arbeloa también ha tenido que hacer frente al interés por el capitán Calvin Bassey antes de enero.

El Bournemouth, próximo rival del Fulham

El Fulham recibe al Bournemouth el domingo en Craven Cottage y Arbeloa debe encontrar la forma de mantener su racha de imbatibilidad sin uno de sus jugadores más influyentes durante la parte más cargada de la temporada.