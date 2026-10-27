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El Chelsea ha sufrido un importante contratiempo antes de su partido entre semana contra el Liverpool en la Carabao Cup. Xabi Alonso ha confirmado que Joao Pedro estará un tiempo de baja. El delantero brasileño no entró, contra todo pronóstico, en la convocatoria para el partido del fin de semana ante el Tottenham y se espera que esté varias semanas sin jugar.

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Alonso informa sobre el tiempo de baja de Joao Pedro

Las opciones ofensivas del Chelsea se han visto considerablemente reducidas tras conocerse que Pedro no estará disponible durante un tiempo. El delantero brasileño, que se ha convertido en una pieza central del planteamiento táctico de Alonso en Stamford Bridge, se perdió la reciente derrota en el derbi londinense contra el Tottenham después de sufrir un problema durante el entrenamiento del viernes.

La afición buscaba respuestas cuando se publicaron las alineaciones, y la posterior derrota por 2-0 puso de manifiesto cuánto echó de menos el equipo su presencia en el último tercio del campo. Alonso esperaba inicialmente que el problema fuera leve, pero las últimas evaluaciones médicas apuntan a que el exjugador del Watford necesitará más tiempo para recuperarse.

Ante los medios, antes del viaje a Anfield, Alonso ofreció más detalles sobre el estado físico del delantero. «Tiene una lesión en el muslo y estará de baja unas semanas», afirmó Alonso. «Veremos cuántas. No queremos hacer pronósticos, pero no está listo para los próximos partidos». La baja difícilmente podría llegar en peor momento para el Chelsea, que afronta un tramo cargado de partidos en la competición nacional en el que la profundidad de su plantilla se pondrá a prueba al máximo.

La falta de delanteros pone de relieve las dudas tácticas

Las dificultades del Chelsea sin Pedro ya han quedado patentes esta temporada: al equipo le ha costado encontrar su ritmo en los partidos en los que él no ha estado. El Chelsea ha perdido los dos encuentros en los que faltó Pedro, ante el Brentford y el Tottenham. Contra el Tottenham, Morgan Rogers recibió el encargo de ocupar su puesto en una posición central, pero le costó influir en el juego y pasó desapercibido durante largos tramos.

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Pese al evidente impacto de la ausencia de Pedro, Alonso confía en que el resto de sus jugadores esté a la altura del reto en las próximas semanas. «Ahora mismo hay algo de líquido, así que tenemos que hacer algunas pruebas para saber la gravedad de la lesión. Es decepcionante, pero tenemos que seguir adelante», declaró Alonso. Más tarde insistió en esa idea: «Sí, por supuesto. Para eso se construye una plantilla. Está claro que algunos jugadores son importantes, pero estas cosas pueden pasar».

Tres regresos antes del viaje a Anfield

Aunque las noticias sobre Pedro son sin duda negativas, la afición del Chelsea sí tiene motivos para el optimismo con respecto a otros integrantes de la plantilla. Alonso confirmó que podrá contar de nuevo con varios jugadores importantes, listos para participar en el partido de octavos de final de la Carabao Cup contra el Liverpool.

En concreto, el entrenador confirmó que Emmanuel Emegha, Danny Welbeck y Estevao viajarán a Merseyside. Su presencia ofrecerá a Alonso distintas opciones tácticas en su intento de lograr la victoria en Anfield. La experiencia de Welbeck podría ser fundamental en un partido de copa de máxima exigencia, mientras que Emegha y Estevao aportan la energía juvenil y la velocidad que podrían hacer falta para desestabilizar a la defensa del Liverpool.