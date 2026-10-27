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Mohamed Saeed
Traducido por

¡Duro golpe para el Chelsea! Joao Pedro estará varias semanas de baja por una lesión en el muslo y Xabi Alonso confirma que el delantero se perderá el partido contra el Liverpool

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El Chelsea ha sufrido un importante contratiempo antes de su partido entre semana contra el Liverpool en la Carabao Cup. Xabi Alonso ha confirmado que Joao Pedro estará un tiempo de baja. El delantero brasileño no entró, contra todo pronóstico, en la convocatoria para el partido del fin de semana ante el Tottenham y se espera que esté varias semanas sin jugar.

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Alonso informa sobre el tiempo de baja de Joao Pedro

Las opciones ofensivas del Chelsea se han visto considerablemente reducidas tras conocerse que Pedro no estará disponible durante un tiempo. El delantero brasileño, que se ha convertido en una pieza central del planteamiento táctico de Alonso en Stamford Bridge, se perdió la reciente derrota en el derbi londinense contra el Tottenham después de sufrir un problema durante el entrenamiento del viernes.

La afición buscaba respuestas cuando se publicaron las alineaciones, y la posterior derrota por 2-0 puso de manifiesto cuánto echó de menos el equipo su presencia en el último tercio del campo. Alonso esperaba inicialmente que el problema fuera leve, pero las últimas evaluaciones médicas apuntan a que el exjugador del Watford necesitará más tiempo para recuperarse.

Ante los medios, antes del viaje a Anfield, Alonso ofreció más detalles sobre el estado físico del delantero. «Tiene una lesión en el muslo y estará de baja unas semanas», afirmó Alonso. «Veremos cuántas. No queremos hacer pronósticos, pero no está listo para los próximos partidos». La baja difícilmente podría llegar en peor momento para el Chelsea, que afronta un tramo cargado de partidos en la competición nacional en el que la profundidad de su plantilla se pondrá a prueba al máximo.

La falta de delanteros pone de relieve las dudas tácticas

Las dificultades del Chelsea sin Pedro ya han quedado patentes esta temporada: al equipo le ha costado encontrar su ritmo en los partidos en los que él no ha estado. El Chelsea ha perdido los dos encuentros en los que faltó Pedro, ante el Brentford y el Tottenham. Contra el Tottenham, Morgan Rogers recibió el encargo de ocupar su puesto en una posición central, pero le costó influir en el juego y pasó desapercibido durante largos tramos.

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Pese al evidente impacto de la ausencia de Pedro, Alonso confía en que el resto de sus jugadores esté a la altura del reto en las próximas semanas. «Ahora mismo hay algo de líquido, así que tenemos que hacer algunas pruebas para saber la gravedad de la lesión. Es decepcionante, pero tenemos que seguir adelante», declaró Alonso. Más tarde insistió en esa idea: «Sí, por supuesto. Para eso se construye una plantilla. Está claro que algunos jugadores son importantes, pero estas cosas pueden pasar».

Tres regresos antes del viaje a Anfield

Aunque las noticias sobre Pedro son sin duda negativas, la afición del Chelsea sí tiene motivos para el optimismo con respecto a otros integrantes de la plantilla. Alonso confirmó que podrá contar de nuevo con varios jugadores importantes, listos para participar en el partido de octavos de final de la Carabao Cup contra el Liverpool.

En concreto, el entrenador confirmó que Emmanuel Emegha, Danny Welbeck y Estevao viajarán a Merseyside. Su presencia ofrecerá a Alonso distintas opciones tácticas en su intento de lograr la victoria en Anfield. La experiencia de Welbeck podría ser fundamental en un partido de copa de máxima exigencia, mientras que Emegha y Estevao aportan la energía juvenil y la velocidad que podrían hacer falta para desestabilizar a la defensa del Liverpool.

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”