¡Duro golpe para el Barcelona de cara al Clásico! Dani Olmo, baja un mes tras lesionarse ante el PSG

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El Barcelona ha recibido un duro golpe con la noticia de que Dani Olmo estará un tiempo de baja por lesión. El mediapunta español sufrió un problema muscular durante la derrota del club catalán por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League el martes por la noche y se perderá una serie de partidos cruciales para el equipo de Hansi Flick.

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El Barcelona confirma cuánto tiempo estará de baja Olmo

Los planes de Flick para las próximas semanas se han visto trastocados tras conocerse que Olmo estará de baja aproximadamente un mes. El exjugador del RB Leipzig tuvo que abandonar el campo durante la reciente derrota del Barcelona ante el Paris Saint-Germain en la Champions League, lo que dejó al cuerpo técnico pendiente de su estado físico. Tras una nueva evaluación de los servicios médicos del club el miércoles, se han confirmado los peores temores del conjunto catalán, que se prepara para un calendario exigente.

En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, el club aclaró la situación: «Las pruebas realizadas han confirmado que Dani Olmo sufre una lesión en el aductor izquierdo como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Paris Saint-Germain. El tiempo estimado de baja es de aproximadamente un mes».

Partidos clave que se perderá durante su recuperación

La lesión llega en un momento especialmente inoportuno para el Barcelona, que afrontará una serie de partidos de gran importancia en los próximos treinta días, empezando por el Clásico del domingo contra el Real Madrid en el Spotify Camp Nou.

Getty Images

Además del duelo con el Madrid, se espera que Olmo se pierda partidos importantes de LaLiga contra el Alavés, el Atlético de Madrid y el Villarreal, así como un difícil encuentro europeo frente al Aston Villa.

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La baja de Olmo también afecta a España en el próximo parón internacional

La ausencia de Olmo no solo se notará en su club: el centrocampista también se perderá previsiblemente el próximo parón internacional con España, en el que disputará partidos de la Liga de Naciones contra Inglaterra y la República Checa. Luis de la Fuente ha recurrido con frecuencia a la versatilidad y la calidad técnica de Olmo, cualidades que quedaron patentes en la anterior ventana internacional, cuando dio tres asistencias en cuatro partidos y ayudó a España a lograr cuatro victorias en cuatro encuentros y a terminar primera de su grupo.

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Olmo, que alcanzó los 100 partidos con el Barça ante el PSG, ha disputado 12 encuentros en todas las competiciones con el equipo de Flick en lo que va de temporada, con un gol y cuatro asistencias. Cabe destacar que el español había jugado 44 partidos consecutivos, 32 la temporada pasada y 12 en la actual, sin sufrir ningún problema físico. No había padecido ninguna lesión desde el 3 de diciembre, cuando se dislocó el hombro después de marcar contra el Atlético de Madrid, mientras que su última lesión muscular se remontaba al 10 de octubre de 2025.

Inicio impecable del Barça en LaLiga

En la competición doméstica, el Barcelona ha firmado un inicio impecable y lidera LaLiga con un pleno de 27 puntos en nueve partidos - cinco más que el Atlético de Madrid, segundo clasificado. El equipo de Flick ha mostrado una gran capacidad goleadora, con 39 tantos a favor y solo nueve en contra. Sin embargo, la derrota del martes contra el Paris Saint-Germain supuso su primer tropiezo de la temporada en todas las competiciones.