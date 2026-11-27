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David Raya no se ha entrenado con el Arsenal, por lo que su participación en el duelo de Premier League del domingo ante el Manchester City está en duda. El portero está de baja desde que se lesionó el hombro en el empate del pasado fin de semana en Newcastle. Su ausencia se produce apenas unas horas después de que Mikel Arteta sugiriera que aún había esperanzas de que pudiera jugar en el Emirates.

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Raya no se entrena con el Arsenal

Raya no participó en el entrenamiento del Arsenal del viernes, según el Daily Mail. El español tuvo que abandonar el partido en el minuto 70 del empate 2-2 en Newcastle el pasado sábado tras lesionarse el hombro en un choque fortuito con William Osula.

Al principio se temió que Raya tuviera que pasar un largo periodo de baja, y Kepa Arrizabalaga fue titular en su lugar en el partido de Champions League del martes ante el Borussia Dortmund. Sin embargo, una prueba de imagen mostró que la lesión no requeriría cirugía.

La enigmática respuesta de Arteta

Arteta se había mostrado evasivo sobre el estado del portero en su rueda de prensa previa al partido, celebrada el viernes antes de que se conociera la ausencia de Raya. «No lo sé. Todavía quedan unas horas para el partido. Solo estamos intentando recuperar a todos», dijo.

Preguntado por si Raya estaba entrenando, Arteta respondió: «Sí, todos están entrenando». Sin embargo, cuando le preguntaron si el portero se estaba lanzando a por los balones, dijo: «De eso no estoy seguro». El técnico del Arsenal también respondió «sí» cuando le preguntaron si había esperanzas de que Raya pudiera jugar contra el Manchester City.

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Kepa, preparado para sustituirle

La ausencia de Raya en el entrenamiento no lo descarta para el partido del domingo, pero siguen existiendo serias dudas sobre si estará en condiciones de jugar ante la visita del City. Si no llega a tiempo, se espera que Kepa sustituya a Raya, a quien John Terry elogió recientemente como «el mejor portero del mundo» .

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Arteta respaldó a su suplente: «La experiencia que tiene Kepa es increíble, al igual que los equipos en los que ha estado y los títulos que ha ganado». Preguntado por si el apellido del portero titular del domingo terminaría en a, respondió: «Probablemente».

Duelo por el título en el Emirates

El Arsenal llega al partido del domingo con seis puntos de ventaja sobre el equipo de Enzo Maresca, consciente de que una victoria ampliaría la diferencia a nueve puntos.

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Tampoco podrá contar con Bukayo Saka, que previsiblemente seguirá de baja otras tres semanas.