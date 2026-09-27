La lesión de Nawaf Al Aqidi no fue un simple detalle pasajero en el arranque del camino de la selección de Arabia Saudita en la Copa del Golfo 27, después de que los exámenes médicos adicionales revelaran la existencia de un desgarro leve en la articulación del codo y la mano, lo que sitúa al guardameta ante un nuevo período de tratamiento y rehabilitación y, al mismo tiempo, abre la puerta a interrogantes sobre las opciones del Al Nassr y de la selección durante la próxima etapa.

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Los exámenes realizados el domingo, tras la disminución de la inflamación en la zona de la lesión, mostraron detalles más precisos sobre el estado de Al Aqidi, después de que las primeras pruebas hubieran confirmado que sufría una lesión en el codo derecho, la misma lesión que lo obligó a abandonar la concentración de la selección de Arabia Saudita en Yeda el viernes.

Según lo informado por fuentes de "Al Riyadiah", la lesión necesita alrededor de cinco semanas de tratamiento y rehabilitación.

La lesión se remonta al minuto 78 del duelo ante Kuwait, cuando Al Aqidi intentó despejar un centro tras un tiro libre, antes de lesionarse y abandonar el terreno de juego. Y aunque la escena en un principio no hacía prever una ausencia prolongada, los exámenes posteriores revelaron un desgarro leve, con lo que la lesión pasó de ser una simple salida forzosa durante un partido a un período de ausencia que influye en los cálculos de los cuerpos técnico y médico.

El impacto de la ausencia de Al Aqidi no se detiene en la duración del tratamiento, ya que las miradas se dirigen ahora al siguiente paso de su programa de rehabilitación, con la intención de enviarlo fuera de Arabia Saudita para completar el tratamiento y la rehabilitación.

El país y el médico que se harán cargo de la tarea se determinarán tras la coordinación y el acuerdo entre los cuerpos médicos del Al Nassr y de la selección de Arabia Saudita, en un paso que refleja la importancia de dar con el programa más adecuado para el regreso del guardameta.

La ausencia de Al Aqidi llega en un momento en el que el Al Nassr y la selección de Arabia Saudita necesitan la mayor estabilidad posible en la portería, sobre todo porque el guardameta se ha convertido en parte de los cálculos de ambos equipos, lo que hace que el período de las próximas cinco semanas sea una etapa importante para definir la forma de las opciones disponibles y la capacidad de los suplentes para afrontar la ausencia sin que el asunto se transforme en una crisis mayor.

Entre una lesión que comenzó con un intento de despejar un balón y terminó con un desgarro que necesita semanas de rehabilitación, Nawaf Al Aqidi entra ahora en una etapa distinta cuyo título es recuperar la plenitud física en lugar de la rapidez del regreso, pues la decisión médica durante los próximos días, y la elección del lugar de rehabilitación y del médico que supervisará el programa, serán una parte esencial del camino del guardameta hacia el regreso, mientras el Al Nassr y la selección de Arabia Saudita aguardan que se complete este trayecto con el menor impacto posible en sus cálculos.