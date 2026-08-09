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Hussein Hamdy

Traducido por

Duro golpe: el Al-Ittihad anuncia que su estrella sufre una rotura del ligamento cruzado

Al Ittihad
R. Fernandes
1ª División
Arabia Saudí
Portugal

Un comienzo decepcionante

El club Al-Ittihad anunció este domingo la lesión de uno de sus jugadores destacados con una rotura del ligamento cruzado.

El Al-Ittihad señaló, en un comunicado en su cuenta oficial de la red "X": "Las pruebas médicas a las que se sometió el jugador del primer equipo de fútbol Roger Fernández, en el Centro Médico Internacional tras la lesión que sufrió durante la sesión de entrenamiento de ayer, revelaron una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda".

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El comunicado añadió: "El cuerpo médico del club trabaja actualmente en completar los preparativos necesarios para realizar la intervención quirúrgica al jugador durante los próximos días, como paso previo al inicio de su programa de tratamiento y rehabilitación conforme al plan médico establecido para su regreso a los terrenos de juego".

De esta manera, Roger Fernández se perderá la mayor parte de la nueva temporada con el Al-Ittihad.

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El Al-Ittihad había fichado a Roger Fernández el pasado verano, procedente del Sporting de Braga, por 32 millones de euros como cantidad base, además de 2,5 millones de euros en bonificaciones vinculadas a logros colectivos y títulos.

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