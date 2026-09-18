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Abdelmawgood Samir
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Duro golpe anticipado para Zidane: una ausencia sorpresa complica el inicio de su etapa con Francia

Turquía vs Francia
Turquía
Francia
UEFA Nations League A
Z. Zidane
Turquía
Francia

Algo cambió

Zinedine Zidane sufrió un golpe temprano al inicio de su etapa como director técnico de la selección francesa, ya que Mohamed Sanhaji, responsable de la seguridad y la logística en las filas de Francia, se perderá la primera concentración bajo las órdenes del nuevo entrenador, debido a que está sometido a procedimientos judiciales que le impiden estar presente en el centro de Clairefontaine o comunicarse con el cuerpo técnico y los jugadores.

El diario "L'Équipe" señaló que Sanhaji, que trabaja con la selección francesa en los aspectos de seguridad desde 2004, ha sido imputado por cargos relacionados con corrupción, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y estafa, quedando en consecuencia sometido a una estricta vigilancia judicial.

El caso se remonta a un incidente que comenzó después del Mundial de 2022, a raíz de una donación de Kylian Mbappé a los responsables de seguridad de la selección francesa, después de que investigaciones posteriores revelaran irregularidades vinculadas a dicha donación.

Sanhaji ya había sido sometido anteriormente a procedimientos administrativos en el marco de este caso, mientras que las actuales investigaciones judiciales han mostrado nuevos avances.

La Federación Francesa había mantenido a Sanhaji dentro del nuevo equipo elegido por Zidane, después de que el entrenador francés insistiera en la continuidad de su papel dentro de la selección, pese a la controversia que ha rodeado su futuro durante los últimos meses.

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Turquía
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Francia
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En virtud de las nuevas restricciones judiciales, Sanhaji no podrá participar en la primera concentración de la selección francesa ni comunicarse con los miembros del cuerpo técnico y los jugadores, en ausencia de una figura ligada a la selección durante más de dos décadas.

Por su parte, el abogado de Sanhaji afirmó que las medidas adoptadas contra él son injustas y lo señalan de forma directa, anunciando que recurrirá las decisiones judiciales con el objetivo de levantar las restricciones impuestas sobre él.

De este modo, Zidane afronta su primera concentración con la selección francesa en medio de la ausencia de uno de sus colaboradores más cercanos dentro del entorno del equipo, en un momento en el que el entrenador había trabajado en la conformación de su cuerpo técnico y administrativo de cara a iniciar oficialmente su cometido.

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