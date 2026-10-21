¡Duro doble revés para el PSG! Ousmane Dembele y Marquinhos estarán varias semanas de baja tras lesionarse ante el Barcelona

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El gran momento del Paris Saint-Germain en la Champions League ha quedado eclipsado por una grave plaga de lesiones tras su reciente victoria por 4-2 ante el Barcelona. Luis Enrique afronta un serio problema para confeccionar el equipo, ya que tres titulares clave no están disponibles para una serie de partidos decisivos.

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Un triple golpe en forma de lesiones sacude el Parque de los Príncipes

El Paris Saint-Germain, vigente campeón de Francia, empieza a pagar el precio de su trepidante encuentro de Champions League contra el Barcelona: el club ha confirmado varias bajas importantes por lesión. Aunque el resultado sobre el terreno de juego fue positivo, la enfermería del Parque de los Príncipes se ha llenado de jugadores importantes.

La situación del extremo Dembele resulta especialmente frustrante por su importancia en la fluidez ofensiva del equipo esta temporada. El exjugador del Barcelona tuvo que abandonar el campo tras solo 19 minutos de juego, llevándose la mano a la pierna izquierda con evidentes muestras de dolor. Las primeras evaluaciones médicas apuntan a un problema importante que le impedirá jugar a corto plazo. Según le Parisien, Dembele estará de baja entre tres y cuatro semanas. La lesión llega en un momento crucial, cuando el PSG busca mantener el liderato tanto en la Ligue 1 como en la clasificación de la Champions League.

Dembele y Marquinhos estarán varias semanas de baja

A las preocupaciones defensivas se suma la baja del capitán Marquinhos, que también deberá pasar un tiempo recuperándose tras sufrir un problema en el muslo derecho durante el mismo partido europeo. El brasileño ha sido el pilar de la defensa del PSG y su ausencia deja un vacío de liderazgo que a Luis Enrique le costará cubrir.

El club confirmó que el defensa estará de baja «unas semanas» y se une a una lista creciente de ausentes que amenaza con frenar la buena marcha del equipo durante un apretado calendario otoñal. El momento no podría ser menos oportuno para el conjunto parisino, que se prepara para afrontar importantes desafíos nacionales y continentales.

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Para Dembele, la lesión también supone un duro golpe para sus aspiraciones con la selección. Se esperaba que el delantero francés desempeñara un papel clave en los próximos partidos de su combinado nacional, pero el problema en el muslo podría impedirle participar en la próxima concentración internacional. Según Le Parisien, crecen las dudas sobre su disponibilidad para Francia y su ausencia de la convocatoria es ya una posibilidad real. Aunque, según las informaciones, los servicios médicos del PSG han descartado una complicación más grave y duradera, la lesión sigue siendo un importante contratiempo para el club y obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas en ataque.





Kvaratskhelia, probablemente de baja lo que resta de temporada

Sin embargo, la noticia más devastadora afecta a Khvicha Kvaratskhelia, que probablemente se perderá el resto de la temporada 2026-27. El internacional georgiano sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior tras un choque en el minuto 59 del partido contra el Barcelona. El PSG confirmó la gravedad de la lesión en un comunicado oficial: «Tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de ayer contra el FC Barcelona, Kvaratskhelia será operado en los próximos días».

El club no ha fijado una fecha oficial para su regreso, pero este tipo de lesiones suele requerir al menos nueve meses de rehabilitación. El propio jugador recurrió a las redes sociales para expresar su desolación y dejó entrever el impacto psicológico de la lesión. «No ha pasado mucho tiempo y, sin embargo, hay una pregunta que no deja de darme vueltas en la cabeza: ¿por qué a mí? Nunca me guardé nada», compartió Kvaratskhelia en Instagram.