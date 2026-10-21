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Mohamed Saeed
Traducido por

¡Duro doble revés para el PSG! Ousmane Dembele y Marquinhos estarán varias semanas de baja tras lesionarse ante el Barcelona

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El gran momento del Paris Saint-Germain en la Champions League ha quedado eclipsado por una grave plaga de lesiones tras su reciente victoria por 4-2 ante el Barcelona. Luis Enrique afronta un serio problema para confeccionar el equipo, ya que tres titulares clave no están disponibles para una serie de partidos decisivos.

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Un triple golpe en forma de lesiones sacude el Parque de los Príncipes

El Paris Saint-Germain, vigente campeón de Francia, empieza a pagar el precio de su trepidante encuentro de Champions League contra el Barcelona: el club ha confirmado varias bajas importantes por lesión. Aunque el resultado sobre el terreno de juego fue positivo, la enfermería del Parque de los Príncipes se ha llenado de jugadores importantes.

La situación del extremo Dembele resulta especialmente frustrante por su importancia en la fluidez ofensiva del equipo esta temporada. El exjugador del Barcelona tuvo que abandonar el campo tras solo 19 minutos de juego, llevándose la mano a la pierna izquierda con evidentes muestras de dolor. Las primeras evaluaciones médicas apuntan a un problema importante que le impedirá jugar a corto plazo. Según le Parisien, Dembele estará de baja entre tres y cuatro semanas. La lesión llega en un momento crucial, cuando el PSG busca mantener el liderato tanto en la Ligue 1 como en la clasificación de la Champions League.

Dembele y Marquinhos estarán varias semanas de baja

A las preocupaciones defensivas se suma la baja del capitán Marquinhos, que también deberá pasar un tiempo recuperándose tras sufrir un problema en el muslo derecho durante el mismo partido europeo. El brasileño ha sido el pilar de la defensa del PSG y su ausencia deja un vacío de liderazgo que a Luis Enrique le costará cubrir.

El club confirmó que el defensa estará de baja «unas semanas» y se une a una lista creciente de ausentes que amenaza con frenar la buena marcha del equipo durante un apretado calendario otoñal. El momento no podría ser menos oportuno para el conjunto parisino, que se prepara para afrontar importantes desafíos nacionales y continentales.

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Para Dembele, la lesión también supone un duro golpe para sus aspiraciones con la selección. Se esperaba que el delantero francés desempeñara un papel clave en los próximos partidos de su combinado nacional, pero el problema en el muslo podría impedirle participar en la próxima concentración internacional. Según Le Parisien, crecen las dudas sobre su disponibilidad para Francia y su ausencia de la convocatoria es ya una posibilidad real. Aunque, según las informaciones, los servicios médicos del PSG han descartado una complicación más grave y duradera, la lesión sigue siendo un importante contratiempo para el club y obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas en ataque.


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Kvaratskhelia, probablemente de baja lo que resta de temporada

Sin embargo, la noticia más devastadora afecta a Khvicha Kvaratskhelia, que probablemente se perderá el resto de la temporada 2026-27. El internacional georgiano sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior tras un choque en el minuto 59 del partido contra el Barcelona. El PSG confirmó la gravedad de la lesión en un comunicado oficial: «Tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de ayer contra el FC Barcelona, Kvaratskhelia será operado en los próximos días».

El club no ha fijado una fecha oficial para su regreso, pero este tipo de lesiones suele requerir al menos nueve meses de rehabilitación. El propio jugador recurrió a las redes sociales para expresar su desolación y dejó entrever el impacto psicológico de la lesión. «No ha pasado mucho tiempo y, sin embargo, hay una pregunta que no deja de darme vueltas en la cabeza: ¿por qué a mí? Nunca me guardé nada», compartió Kvaratskhelia en Instagram.

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”