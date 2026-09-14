Los cánticos de las gradas de Al Taawoun contra el portugués Rúben Neves no pasaron desapercibidos. En una postura firme que refleja un rechazo tajante a traspasar las líneas rojas, la Federación Saudí de Fútbol y la Liga Profesional Saudí expresaron su enérgica condena de lo que calificaron como "prácticas inaceptables" que se produjeron en el partido entre Al Taawoun y Al Hilal en la Liga Profesional.

La Federación y la Liga subrayaron en un comunicado conjunto que aprovechar las tragedias personales para insultar o provocar constituye una conducta rechazable que no tiene cabida en el fútbol saudí, y afirmaron que tales actos son totalmente contrarios a los valores del fútbol saudí y al espíritu deportivo sobre el que se basa la competición.

La Federación Saudí confirmó que los comités competentes registraron dichas prácticas desde el momento en que se produjeron, y ya han iniciado la adopción de las medidas reglamentarias al respecto conforme a los reglamentos y normativas vigentes, señalando que las decisiones se anunciarán tan pronto como se completen.

El club Al Taawoun se había adelantado a la Federación con un paso, ya que expresó en un comunicado oficial su condena y rechazo tajante a los cánticos ofensivos, afirmando que cualquier cántico o práctica que traspase los límites del apoyo deportivo constituye "actos individuales que no pueden atribuirse a la afición de Al Taawoun", de la que dijo sentirse orgulloso por su conciencia y su historial de respaldo a su club con un espíritu deportivo y responsable, subrayando al mismo tiempo su rechazo a cualquier insulto, sea cual sea su origen o su destinatario.

El movimiento de Al Taawoun se produjo después de que la empresa del club Al Hilal presentara una queja oficial ante la Federación Saudí, respecto a lo que describió como "cánticos colectivos ofensivos e inaceptables" proferidos por un sector de la afición de Al Taawoun hacia el centrocampista portugués Rúben Neves durante el último enfrentamiento entre ambos equipos.

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Por su parte, el periódico saudí "Asharq Al-Awsat" reveló que el Comité de Disciplina y Ética de la Federación Saudí inició oficialmente la mañana del domingo la investigación sobre los cánticos y las expresiones ofensivas contra el jugador de Al Hilal desde las gradas de Al Taawoun, y que tomará su decisión oficial y anunciará sus sanciones en los próximos días.