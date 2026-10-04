Duras críticas tras el Países Bajos-Serbia: «Van Dijk - Koopmeiners fue algo puntual. Esto no puede pasar en un partido internacional serio»

Hans Kraay junior se ha pronunciado con contundencia sobre los centrales de Países Bajos ante Serbia: Teun Koopmeiners y Virgil van Dijk. Según el analista de ESPN ese dúo se queda corto en defensa para el máximo nivel internacional. En ESPN Vandaag explica que prefiere ver a Micky van de Ven junto a Van Dijk, con Jorrel Hato como lateral izquierdo.

«Esto no puede hacerse en casi ningún partido internacional serio», arranca Kraay junior, muy crítico desde el principio. «Con balón sí, porque Koopmeiners puede incorporarse de maravilla, es centrocampista. ¿Qué no es? Ha jugado en la Juventus como extremo derecho con libertad, de 10, es un centrocampista izquierdo…»

«En realidad, esto no se puede a nivel internacional, pero fue importante con el gol». Koopmeiners colgó al área una falta muy peligrosa tras media hora de juego ante la portería serbia. El lanzado Van Dijk no llegó a tocar el balón y, por eso, el exjugador del AZ se apuntó el gol. En el empate, cuatro minutos después, perdió el duelo aéreo ante el goleador Mihajlo Cvetkovic.

«Creo que lanzas una falta así con la esperanza de que alguien la toque, no para meterla directamente», cuenta Kraay junior, que vuelve entonces al aspecto defensivo del dúo. «Lo de Van Dijk - Koopmeiners ha sido algo puntual. De verdad que esto no lo puedes hacer ante buenos equipos».

«En un momento dado, Serbia jugó con Tadic como segundo punta en profundidad; entonces ya es totalmente not done que tengas a uno que se te va. O uno que se incorpora, eso suena un poco más positivo. Incluso ha estado en la línea de fondo del rival. Hace cosas, va, y tiene una buena pierna izquierda, pero Van Dijk - Koopmeiners no va a ser la solución».

¿Ve Kraay junior algo positivo en que Xavi experimente? «Desde luego deja claro que quiere meter a toda costa a un hombre más en el centro del campo, que quiere jugar ahí con un Koopmeiners que se incorpore. Sí tengo que decir una cosa: durante mucho tiempo hemos hablado, en la etapa de Koeman y en la anterior etapa de Koeman, de que Van Dijk no quiere jugar como central derecho».

«Son 7,5 metros de diferencia», señala, en alusión a la distancia entre el central derecho y el central izquierdo. «Tampoco parece importarle, se le ve cómodo ahí», dice el analista, antes de centrar su atención en Van de Ven: «Le he criticado mucho, que los rivales le dejan libre como lateral izquierdo. Hoy en día, un lateral izquierdo también tiene que saber jugar bastante bien al fútbol. Eso sí lo hace Hato».

Por eso, Kraay junior vería con buenos ojos que Van de Ven formara pareja en el centro con Van Dijk. «Tengo la sensación de que él (Van Dijk, red.), y eso no lo va a reconocer, siente que le viene bien tener un caza a reacción al lado. Quizá esto sea incluso algo de cara al futuro: Van Dijk y Van de Ven».

«También es más central, y debería dejarle el fútbol a Van Dijk. A mí también me gustaría si fuera Van Dijk, 35 años, ya no es un sprinter, no es explosivo en distancias cortas... Tengo la impresión de que esto le va a gustar mucho a Van Dijk», concluye Kraay junior.