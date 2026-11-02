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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Duras críticas en Francia a Mbappé: "Es egoísta y le falta humildad" y debe llevar a sus equipos a conquistar títulos

Real Madrid
Bayern Múnich
B. Lizarazu
K. Mbappe
Primera División
España
Alemania
Francia

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Bixente Lizarazu, exestrella del Bayern Múnich y de la selección de Francia, lanzó un duro ataque contra su compatriota Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, por su comportamiento durante la gala de entrega del Balón de Oro, al considerar que la estrella francesa exageró en promocionarse a sí mismo y careció de humildad y de espíritu de equipo.

Lizarazu, campeón del Mundial de 1998 y de la Eurocopa de 2000 con la selección de Francia, dijo durante su aparición en el programa televisivo "Téléfoot": "Perdió totalmente el control durante la gala del Balón de Oro. No me gustó en absoluto. Cayó en una actitud sumamente egoísta, le faltó humildad y su atención estuvo completamente centrada en promocionarse a sí mismo, ignorando a todos los que lo rodeaban. Dejó la impresión de ser la única persona importante, como si los demás no existieran".

Las críticas de Lizarazu llegaron después de que Mbappé ocupara el segundo puesto en la carrera por el Balón de Oro, por detrás del inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, que se llevó el premio con 1.055 puntos, frente a los 1.027 puntos de la estrella francesa, mientras que el español Lamine Yamal, jugador del Barcelona, quedó tercero con 881 puntos.

El exdefensa del Bayern Múnich, que vistió la camiseta del club alemán entre 1997 y 2006 y conquistó con él la Liga de Campeones, 6 títulos de Liga y 5 copas nacionales, considera que Mbappé necesita recuperar su enfoque en el trabajo colectivo, en lugar de conformarse con sus números goleadores.

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Y añadió: "Ahora debe regresar a la selección francesa y mostrar el espíritu de equipo, pues son estos valores colectivos los que llevan a Les Bleus a las victorias. Últimamente ha pasado por periodos en los que no logró conducir a sus clubes y equipos al triunfo. Es cierto que marca muchos goles, pero lo más importante es que lleve a su equipo a la victoria, eso es lo que más importa".

Por su parte, Mbappé marcó un gol en la victoria del Real Madrid sobre el Racing de Santander por un contundente 3-0, el domingo, en el marco de la competición de la Liga española. Su celebración del gol llamó la atención después de que apuntara con el dedo hacia la cámara de televisión, en un gesto que fue interpretado como un mensaje de que es el número uno, apenas días después de haber perdido la carrera por el Balón de Oro.

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