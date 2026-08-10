Duras críticas a Xabi Alonso: curiosidad en la bochornosa derrota del Chelsea FC en un amistoso

Como colofón de la gira asiática por Australia, Hong Kong, Indonesia y Malasia, los Blues no pasaron del empate 3-3 (1-1) este domingo por la tarde (hora alemana) ante el equipo de la primera división malasia Johor Darul Ta'zim FC.

El gol que abrió el marcador para el clarísimo outsider, en el minuto 14 por medio de Arif Aiman, fue igualado en un primer momento poco antes del descanso (42) por el delantero del Chelsea Liam Delap, de penalti.

También en la segunda parte el inglés volvió a marcar desde los once metros (62), antes de que Johor Darul Ta'zim restableciera de nuevo la ventaja con un doblete de Oscar Arribas (65) y Bergson (86). Un tardío gol en propia puerta del defensa Antonio Cristian para el 3-3 evitó al menos una completa humillación para los londinenses.

Curioso: en realidad, ambos equipos habían acordado de antemano disputar una tanda de penaltis en caso de empate tras los 90 minutos, pero el club malasio simplemente abandonó el campo después del pitido final. Finalmente, ya no hubo duelo cara a cara desde el punto de penalti.

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El Chelsea solo suma dos victorias en cinco amistosos

Para los Blues, el 3-3 fue otra actuación poco convincente durante la actual preparación para la nueva temporada. En los amistosos disputados anteriormente contra el Tottenham Hotspur (1-2), los West Sidney Wanderers (6-4), la Juventus de Turín (0-1) y el AC Milan (3-0), el Chelsea había cosechado dos victorias y dos derrotas.

Por eso, el nuevo técnico Alonso ya está siendo criticado. «Alon-so de malo. Alonso, ante una noche sin dormir después de que su equipo B juegue de forma lamentable contra un outsider», tituló el tabloide The Sun. El Daily Mail escribió: «El amistoso de pretemporada del Chelsea se convierte en una farsa».

Ahora al equipo de Alonso solo le queda una última prueba el próximo sábado (15 de agosto) ante la Real Sociedad, antes de que una semana después arranque la nueva temporada de la Premier League. En el estreno, los Blues tendrán que jugar fuera de casa ante el Fulham FC.