Pese a la clasificación para la final de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", las críticas se desataron sobre una de las estrellas de la selección saudí tras superar a Catar.

La selección saudí venció a su homóloga catarí en la tanda de penaltis por 3-2, después de empatar sin goles en el tiempo reglamentario.

Hassan Tambakti, defensa de la selección saudí, se enfrentó a duras críticas tras fallar un penalti ante Catar.

Anotaron los penaltis de Arabia Saudí Abdullah Al-Hamdan, Mohammed Kanno y Mukhtar Ali, mientras que Tambakti y Firas Al-Buraikan fallaron los suyos.

En el lado catarí, Edmilson y Al-Jarhi lograron marcar, mientras que Al-Moez Ali, Jassem Jaber y Khoukhi Bouallam erraron los suyos, lo que permitió a la selección saudí reservar su plaza en la final, donde se enfrentará a los Emiratos Árabes Unidos el próximo martes.

Tambakti titubeó antes de ejecutar y no consiguió engañar al portero de Catar, que la detuvo con facilidad.

El periodista deportivo Imad Al-Salmi dijo, en el programa Rotana Sport con Walid, que Tambakti afrontó el momento con excesiva calma, lo describió como un jugador "frío" que entiende la frialdad en la ejecución de manera equivocada, y recalcó que el jugador estaba obligado a asumir una mayor responsabilidad, criticando la forma en que golpeó el balón y afirmando que fue mala.

Por su parte, el periodista Mohammed Al-Anzi consideró que la forma en que Tambakti ejecuta los penaltis no es nueva, señalando que ha marcado de la misma manera en ocasiones anteriores, pero estimó que la ejecución ante Catar no fue acertada, subrayando que momentos decisivos como estos necesitan una mayor dosis de seriedad y contundencia en la ejecución.









En cuanto al periodista Mohammed Al-Sheikh, fue más allá, poniendo en duda la elección de Tambakti en primer lugar para lanzar el penalti, y dijo que la forma de colocarse y el movimiento lento antes del disparo dejan al jugador expuesto ante el portero, considerando que Tambakti no es un especialista en la ejecución de penaltis.