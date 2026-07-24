El italiano Enzo Maresca ha comenzado oficialmente su labor como director técnico del Manchester City, trazando las líneas de su nuevo proyecto, con el que aspira a dar continuidad a los éxitos que el club ha cosechado en los últimos años.

En su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo, Maresca habló de su filosofía futbolística, de la dificultad de suceder a Pep Guardiola y del futuro de varias estrellas del equipo, además de su visión sobre el mercado de fichajes y los preparativos para la nueva temporada.

La elección del entrenador italiano llegó tras su éxito al conducir al Leicester City a la conquista del título de la Championship, la segunda división inglesa, en la temporada 2023-2024, y posteriormente lograr los títulos de la Conference League y la Copa Mundial de Clubes con el Chelsea entre los años 2024 y 2025.

Esta es la tercera experiencia de Maresca dentro del Manchester City, después de haber dirigido al equipo de élite y de haber trabajado como asistente de Pep Guardiola en el cuerpo técnico del equipo durante la temporada 2022-2023.

La vuelta a «casa»

Maresca inició la rueda de prensa con un mensaje humano, al enviar sus condolencias y su apoyo a la familia de Kevin Keegan, antes de hablar de su sensación al regresar al Manchester City. Dijo: «Antes de empezar, quiero dedicar un mensaje y un abrazo cálido a la familia de Kevin Keegan en este momento. Siento como si hubiera vuelto a casa, y mi sensación es magnífica desde el primer día; estoy muy feliz de estar aquí».

Maresca aclaró que su conocimiento previo del club fue una de las razones más importantes para aceptar el cargo. Dijo: «Conozco bien la institución y conozco a las personas dentro del club desde hace años. La estabilidad del club, con solo tres entrenadores durante casi veinte años, refleja la fortaleza de la estructura directiva y su convicción de dar tiempo a los proyectos. Desde que el Manchester City se puso en contacto conmigo, no tuve ninguna duda en aceptar este desafío».

El entrenador italiano habló de la situación del equipo durante el mercado de fichajes de verano, subrayando que la dirección sigue trabajando para reforzar la plantilla. Dijo: «Creo que siempre hay algo que se puede hacer, porque buscamos alcanzar ciertos objetivos, pero el asunto depende también de las dinámicas del mercado de fichajes. Es probable que haya algunas cosas por concretar, y ya estamos trabajando en ellas».

Suceder a Guardiola: un privilegio y un gran desafío

Maresca reconoció que suceder a Pep Guardiola es una de las tareas más difíciles del fútbol, pero ve en ello un gran honor. Dijo: «Primero, es un gran privilegio que este club me haya elegido. He dicho más de una vez que Pep es quizás el mejor entrenador del mundo durante los últimos veinte o veinticinco años. Al mismo tiempo, representa un desafío maravilloso».

Y añadió: «Si miramos la historia de los entrenadores que permanecieron muchos años en sus clubes, como Sir Alex Ferguson y Arsène Wenger, veremos que afrontaron grandes desafíos. Mi objetivo ahora es hacer las cosas correctas desde el principio por el bien del club y de la afición».

Maresca aclaró que la estabilidad de la dirección del Manchester City le otorga una gran confianza en el éxito del proyecto. Dijo: «La institución es el factor más importante. Este club solo ha tenido tres entrenadores durante unos 17 años, y eso es algo extremadamente raro. Eso me da confianza en nuestra capacidad de continuar la trayectoria que comenzó con Roberto Mancini, después Manuel Pellegrini y, finalmente, Pep Guardiola».

Su postura sobre Rodri y su comentario acerca del comunicado del Chelsea

El entrenador italiano abordó el futuro de Rodri, cuyo nombre se ha vinculado con una salida en el último periodo, asegurando que no está preocupado por esas especulaciones. Dijo: «A los grandes jugadores siempre les rodean los rumores, y eso es algo natural, especialmente después de que él ganara el Mundial y ofreciera actuaciones magníficas. Cualquier entrenador del mundo desea contar con Rodri, pero se someterá a una operación el lunes, y necesita descanso y recuperación, y después volverá con nosotros».

Maresca rechazó entrar en cualquier polémica sobre el comunicado que emitió el Chelsea tras su salida. Dijo: «Me siento afortunado por haber trabajado en el Leicester y en el Chelsea; logramos éxitos y una identidad clara en ambos clubes, y estoy agradecido por esas dos experiencias. Pero mi concentración ahora está por completo puesta en el Manchester City, y no hay nada que añadir».

El director técnico reveló la fecha en la que todos los jugadores se incorporarán a los entrenamientos. Dijo: «El último grupo de jugadores se incorporará tres o cuatro días antes del partido de la Community Shield, y después el equipo estará al completo».

Y añadió: «Hasta ese momento, trabajo con un gran número de jugadores jóvenes, que tienen mucha energía, y algunos de ellos ofrecen niveles muy destacados; estoy contento con lo que veo».

El destino de Jack Grealish y James Trafford

Maresca habló del futuro de Jack Grealish, asegurando que forma parte del equipo por el momento. Dijo: «Jack está aquí, y es un jugador del Manchester City. Mi postura siempre es clara: mientras el jugador pertenezca al club, es mi deber trabajar con él. Tengo una buena relación con él, porque tiene un gran corazón y una personalidad estupenda, y veremos qué ocurre más adelante».

También comentó la situación del portero James Trafford, con quien ya había trabajado en el equipo juvenil. Dijo: «Conozco bien a James, pues fue mi portero cuando dirigía al equipo sub-23. Pero el mercado de fichajes está abierto, y todo es posible, y veremos qué ocurre, aunque actualmente es uno de nuestros porteros».

Maresca considera que la evolución constante del fútbol obliga a los entrenadores a buscar nuevas soluciones de forma permanente. Dijo: «Todo cambia con el paso del tiempo, y hay que adaptarse a ello. Hay una evolución en los estilos de juego, como el balón parado y la defensa hombre a hombre, y es nuestro deber como entrenadores encontrar las soluciones adecuadas».

¿Se convertirán los balones largos en el arma del City?

El entrenador italiano aseguró que su identidad como técnico no será muy diferente del estilo que ofreció en sus etapas anteriores. Dijo: «Tenía una identidad clara con el Leicester y el Chelsea, y quizás esa fue una de las razones por las que el Manchester City me contrató, porque algunas ideas se asemejan a lo que ofrecía el entrenador anterior».

Y añadió: «Siempre intentamos presionar con fuerza al perder el balón, controlar el partido e imponer nuestro estilo, buscando lograr lo más importante en el fútbol, que es ganar los partidos».

El entrenador italiano habló de la posibilidad de recurrir a los balones largos, especialmente ante la presencia del portero Gianluigi Donnarumma y el delantero Erling Haaland. Dijo: «Puede que esa sea una de las soluciones. A veces necesitas el juego corto, y otras veces los balones largos, según lo que imponga el rival. Contar con un portero como Donnarumma y un delantero como Haaland nos da una gran ventaja, pero esa no será la única solución, ya que debemos encontrar soluciones variadas que se adapten a los distintos partidos».