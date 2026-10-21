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El centrocampista del Real Betis Facundo Bernal ha sido sancionado con cuatro partidos tras un acalorado enfrentamiento con el delantero del Barcelona Lamine Yamal. El uruguayo fue expulsado por propinar un cabezazo al adolescente durante la dramática derrota por 5-2 del pasado fin de semana.

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Confirmada una sanción de cuatro partidos

El comité disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado este miércoles a Bernal con cuatro partidos. La sanción llega tras su expulsión durante la derrota por 5-2 ante el Barça el pasado fin de semana. Bernal fue expulsado en el minuto 54, poco después de que el Betis marcara para recortar distancias y ponerse 3-2.

Su expulsión devolvió por completo la iniciativa al rival en un partido de gran importancia. El centrocampista de 23 años afronta ahora una ausencia prolongada. Sus acciones han tenido graves consecuencias disciplinarias por parte del organismo rector del fútbol español.

Enfrentamiento con Lamine Yamal

El informe disciplinario publicado este miércoles por la RFEF detalló los motivos de la severa sanción. Según el informe oficial, Bernal agarró a Yamal por el cuello antes de darle dos cabezazos. Se consideró que el internacional uruguayo agredió a Yamal cuando el balón no estaba en juego.

El código disciplinario del organismo establece sanciones de entre cuatro y 12 partidos por este tipo de conducta violenta. Bernal recibió finalmente la sanción mínima prevista en el reglamento para esa infracción. Yamal también fue amonestado durante el acalorado enfrentamiento por empujar al centrocampista del Betis antes del incidente que acabó en tarjeta roja.

Getty Images

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Más problemas disciplinarios

El partido se torció por completo para el Betis tras la tarjeta roja. El Barça aprovechó la superioridad numérica para marcar tres goles sin respuesta, con una asistencia de Yamal a Gabriel Jesus en el tercero.

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Las consecuencias fueron más allá del terreno de juego. El director deportivo del Betis, Manu Fajardo, también fue sancionado con dos partidos de suspensión y una multa por una conducta contraria al buen orden deportivo.

Se perderá partidos importantes

Bernal se perderá una serie de compromisos cruciales de LaLiga para el Betis. No podrá disputar los próximos partidos contra el Celta de Vigo, el Málaga y el Elche, ni el intenso derbi ante el Sevilla del 22 de noviembre.

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La sanción supone un duro golpe para las opciones del equipo en el centro del campo en una fase crucial de la temporada. El Betis ocupa actualmente la cuarta posición de LaLiga con 19 puntos.