El club saudí Al Hilal impuso un duro castigo a su extremo neerlandés Crysencio Summerville, al decidir descontarle la mitad de su salario mensual, debido a la crisis que provocó el mes pasado.

La Confederación Asiática de Fútbol había decidido este jueves suspender a Summerville durante 3 partidos y multarlo con 2.000 dólares, a raíz de su expulsión directa por mala conducta durante el partido ante el Al Gharafa catarí en la Liga de Campeones de Asia de Élite.

El periodista saudí Abdulrahman Abaoud afirmó que el Al Hilal aplicará su reglamento interno a Summerville, descontándole la mitad de su salario mensual, a raíz de la sanción que le impuso la Confederación Asiática.

Abaoud había asegurado en declaraciones anteriores que el "Líder" estaba a la espera del informe del árbitro del partido ante el Al Gharafa, así como de la decisión de la Confederación Asiática, para conocer el grado de implicación del extremo neerlandés en la expulsión que recibió.

El Al Hilal había vencido al Al Gharafa por 2-1 en el partido que los enfrentó a mediados del mes pasado, en el estadio Kingdom Arena, en la primera jornada de la fase de liga del torneo de la Liga de Campeones de Asia de Élite.

El partido fue testigo de la expulsión directa de Summerville en el minuto 33, por entrar en un altercado con el argelino Ismaël Bennacer, centrocampista del Al Gharafa, que también fue expulsado.

Según el periodista saudí, el Al Hilal ya había impuesto una sanción similar a su defensa senegalés Kalidou Koulibaly, tras su expulsión en el partido final de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas contra el Al Nassr, hace dos años.

Cabe recordar que Summerville estará ausente con el Al Hilal hasta la mitad del recorrido del equipo en la fase de liga del torneo asiático, ya que no estará presente ante los cataríes Al Sadd y Al Shamal, ni ante el Shabab Al Ahli emiratí.

El Al Hilal ocupa el tercer puesto en el grupo Oeste del torneo asiático, con 3 puntos, por diferencia de goles por detrás del Al Ain emiratí y del Esteghlal de Teherán iraní.