Un estado de preocupación domina al italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal saudí, debido a la lesión que sufrió su jugador portugués Rúben Neves durante el enfrentamiento ante el Al-Fateh, que terminó con la victoria del Zaeem por dos goles a cero, en la duodécima jornada de la liga Roshan saudí.

Los datos preliminares indican que Neves padece una lesión en la parte baja de los músculos abdominales y estará ausente de los terrenos de juego por un periodo que oscila entre 3 y 4 semanas.

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Pero este periodo podría alargarse, ya que, según el programa "Dawrina Gheir", Neves podría someterse a una operación quirúrgica, pues la lesión que padece en la parte baja de los músculos abdominales está considerada una de las lesiones difíciles".

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Y aclaró: "En caso de que Neves se someta a una operación quirúrgica, la duración de su ausencia de los terrenos de juego podría extenderse por un periodo más largo, especialmente porque el Al-Hilal no ha anunciado hasta este momento el tiempo de su baja".

Neves es una de las estrellas más destacadas e importantes de la liga Roshan y del mundo en su posición, gracias a los asombrosos niveles que ofrece desde su llegada al Al-Hilal en el verano de 2023.

Neves (29 años) ha participado en 14 partidos durante la presente temporada, en los que ha marcado 9 goles y ha dado 4 asistencias en las distintas competiciones locales y continentales.