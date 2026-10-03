Dura derrota: Francia vuelve a fracasar ante Italia en cuestión de horas

La suerte no acompañó a los franceses frente a los italianos en las últimas horas; después de que la selección absoluta empatara ayer viernes por la noche en el estadio de Francia (1-1), la selección sub-20 cayó con un marcador abultado hoy sábado ante la Azzurra (0-3).

Tras dos derrotas previas ante Alemania (0-1) e Inglaterra (2-1), los hombres del entrenador Bernard Diomède abandonan la localidad española de La Nucía con tres derrotas consecutivas.

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El joven extremo del Marsella, Tadjidine Mmadi (19 años), falló un penalti que detuvo el portero de Italia poco antes del final de la primera parte, según informó el diario francés «L'Équipe».

El italiano Emanuele Raò había logrado transformar un penalti un cuarto de hora antes, abriendo el marcador en el minuto 31, antes de que Mattia Mosconi añadiera el segundo gol en el minuto 59, y de que Giacomo De Pieri cerrara el triplete en el tiempo de descuento.

Francia se había adelantado ayer gracias a la estrella del Bayern Múnich, Michael Olise, con un potente disparo en el minuto 55, antes de que Italia empatara por medio del defensa del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, en el minuto 68, tras un error del centrocampista Lucas Da Cunha en la conservación del balón.

Con este empate, Francia elevó su cuenta a 7 puntos al frente del Grupo A, por delante de Bélgica, subcampeona con 6 puntos, e Italia, tercera con 4 puntos, mientras que Turquía cierra la clasificación sin puntos.



