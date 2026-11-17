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La selección neerlandesa sufrió este lunes una de las derrotas más duras de su historia al caer por 5-0 ante la Alemania de Jürgen Klopp.

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Con este resultado, Países Bajos perdió el liderato de su grupo en la Liga de Naciones de la UEFA y, aunque se clasificó para la siguiente ronda como segunda, su actuación ha desatado numerosas críticas en las últimas horas.

Una de las críticas más duras llegó del diario neerlandés «De Telegraaf», que señaló al exjugador del Barcelona como «responsable de una humillación sin precedentes». Así tituló el periodista Valentijn Driessen su análisis de la victoria de Alemania por 5-0.

Decisiones equivocadas tras la lesión de De Jong

Uno de los principales reproches al seleccionador tiene que ver con la elección del sustituto de Frenkie de Jong en el centro del campo.

El periodista considera que fue un error alinear de titular a Quinten Timber: «No es el hombre indicado para dirigir la construcción del juego. Y Joey Veerman no puede hacerlo solo».

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Driessen concluye su análisis afirmando que espera más de un hombre de fútbol como Xavi Hernández, aunque también advierte de que la derrota pudo ser mayor: «Les pasaron por encima. La actuación de la selección neerlandesa fue asombrosa. Y en la segunda parte, su rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado. Incluso el 5-0 fue demasiado benévolo, porque el resultado podría haber sido perfectamente un 8-0».

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Notas bajas para los jugadores de Países Bajos

El mismo diario también suspendió a toda la selección en sus valoraciones, algo que afectó igualmente al seleccionador en una de las noches más difíciles de su carrera en los banquillos.

Todo ello llega apenas unos días después de la espectacular exhibición ofensiva ante Grecia (7-0).

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Sobre el juego del equipo, el diario señala además que «no se vio gran cosa del fútbol dominante basado en la posesión que Xavi siempre ha querido desde el principio» y que el equipo «fue un grupo desorganizado, sin pasión ni disciplina... sin nivel ni cohesión entre sus integrantes».

Reacciones a la derrota

Los medios neerlandeses también recogieron las reacciones a la derrota más allá de sus fronteras, y destacaron que la prensa extranjera la califica de «auténtica vergüenza».

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Es evidente que, tras una derrota de semejante magnitud, resulta muy difícil sacar conclusiones positivas.

Un rival exigente

Todo apunta además a un partido muy complicado en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.

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La derrota dejó a Países Bajos en la segunda posición del grupo, por lo que se medirá a uno de los líderes de los otros grupos. A la espera de los resultados del Grupo 4, en el que se prevé que Portugal termine primera, los otros dos posibles rivales son Inglaterra o Francia, tercera y cuarta, respectivamente, en el último Mundial.

Un registro negativo para Países Bajos

Alemania firmó uno de sus mejores partidos en la Liga de Naciones de la UEFA al golear por 5-0 a Países Bajos este lunes, en la sexta jornada de la fase de grupos.

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El resultado fue un mazazo para Países Bajos, que llegaba al encuentro con mucha confianza tras unas actuaciones ofensivas notables, pero Alemania impuso su ritmo y convirtió sus ocasiones en goles sin piedad.

La goleada no fue solo un resultado abultado, sino un dato poco habitual en la historia de Países Bajos en competiciones oficiales. La última vez que la selección neerlandesa encajó cinco goles en un partido oficial fue el 16 de julio de 1952 ante Brasil (B), en la fase preliminar de los Juegos Olímpicos, según las estadísticas de Stats Foot.

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Según la misma fuente, Países Bajos ya había encajado otros cinco goles, aunque en un partido amistoso ante Bélgica el 4 de septiembre de 1999.