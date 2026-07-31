José Mourinho, director técnico del Real Madrid, dio a conocer la lista de convocados de su equipo para enfrentar a la Fiorentina mañana sábado, dentro de la pretemporada de cara a la nueva campaña.

Entre las elecciones de Mourinho figuraron la dupla formada por Denzel Dumfries y Carlos Espí, este último incorporado recientemente a las filas del conjunto merengue este verano, mientras que Franco Mastantuono y Dean Huijsen se ausentan por motivos aún no revelados.

La lista completa del Real Madrid para el amistoso ante la Fiorentina quedó de la siguiente manera:

Porteros: Lunin - Sergio Mestre - Javi Navarro.

Defensas: Dumfries - Trent - Carreras - Lamine Fati - Juan Martínez - Fortea - Mario Rivas - Aimar García.

Centrocampistas: Camavinga - Valverde - Arda Güler - Cestero - Lacosta - Alexis Ceria.

Delanteros: Endrick - Espí - Yáñez - Jacobo.



